SEO- und GEO-gerechte Pressemitteilungen erstellen / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Das Schreiben von Pressemitteilungen folgt eigenen Regeln und Formalien. Dabei beachten jedoch längst nicht alle PR-Profis die Funktionalität der gängigen Suchmaschinen, v. a. Google. Immer wichtiger wird es zudem, dass die eigenen Inhalte auch in den Antworten von KI-Tools wie ChatGPT oder den Google AI Overviews berücksichtigt werden. Dieses Webinar vermittelt, wie Sie dafür günstige Voraussetzungen schaffen.

Termin: Montag, 26. Januar 2026, 15:00 - 16:30 Uhr

Journalistinnen und Journalisten, die sich über bestimmte Themen informieren, starten ebenso wie die meisten anderen Menschen mit einer Google-Recherche. Pressemitteilungen gelangen dabei nicht ohne Weiteres auf die erste Seite der Suchergebnisse. Um in den Suchergebnissen an prominenter Stelle gefunden zu werden, müssen Pressemitteilungen und Dokumente die richtigen Anforderungen erfüllen.

Im Kampf um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit in der Content-Flut braucht es SEO-/GEO-optimierte Texte und Dokumente. Um ein "gutes" Ranking in den Suchergebnissen bei Google & Co zu erhalten und um außerdem in den Antworten der gängigen LLMs berücksichtigt zu werden, sind nicht nur Struktur und Gliederung des Textes essenziell. Auch die eigene Website und externe Presseportale können wichtig sein, um die Wahrnehmung für die eigenen Pressemitteilungen zu erhöhen.

Thilo Hopert und Christian Hartung von dpa Custom Content erläutern, worauf es für die Sichtbarkeit ankommt und wie wichtig Headlines, Keywords und korrekte Textstrukturen sind. Sie lernen, wie Sie Ihre Texte zielgerichtet optimieren können. Und warum multimediale Inhalte und hochwertige Links relevant sind, aber auf die richtige Art zum Einsatz kommen sollten.

Programm

Wie Suchmaschinen funktionieren

Worauf Suchmaschinen bei der Darstellung der Ergebnisse achten

Welche Inhalte KI-Tools wie z. B. ChatGPT für ihre Antworten heranziehen

SEO- und GEO-gerechte Pressemitteilung: so geht´s

Die passenden Keywords für Headline und Text finden

Die richtigen Textstrukturen berücksichtigen

Dieses Webinar richtet sich anKommunikationsverantwortliche und PR-Profis in Unternehmen, Verbänden und Agenturen, die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit Ihrer Pressemitteilungen nicht nur bei Google, sondern auch bei ChatGPT & Co sicherstellen wollen.

Unsere Experten:

Thilo Hopert arbeitet seit 2021 bei dpa-Custom Content. Er ist spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO), Nutzerführung sowie die verständliche Aufbereitung journalistischer Inhalte, auch in leichter und einfacher Sprache. Thilo Hopert hat in verschiedenen Redaktionen Erfahrungen gesammelt und besitzt einen Masterabschluss in Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg.

Christian Hartung ist seit 2021 bei dpa-Custom Content tätig und verantwortet dort Inhalte für unterschiedlichste Projekte. Er bringt seine Expertise regelmäßig als Dozent in praxisorientierten Workshops ein. Zuvor war er in bei verschiedenen Unternehmen und Agenturen tätig, mit Schwerpunkten auf Projektmanagement, Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO). Christian Hartung verfügt über einen Masterabschluss in Medienwirtschaft der Technischen Universität Ilmenau.

Key Facts

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

