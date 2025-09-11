BULOVA

Bullhead mit Cobra-Logo

BULOVA SHELBY® Racer Chronograph - 150th Anniversary Limited Edition

Hamburg (ots)

Zwei US-Legenden treffen aufeinander. Die 1875 in New York gegründete Uhrenmarke Bulova feiert ihr 150-jähriges Bestehen in Kooperation mit der Automarke SHELBY® in Form eines auf 7.500 Exemplare limitierten Bullhead-Chronographen.

Carroll Shelby ist der Vater der legendären AC Cobra und des nicht weniger legendären Muscle-Car-Klassikers Shelby Ford Mustang GT500 aus den 60er Jahren. Passend zum Thema Motor-Rennsport konzipierte BULOVA gemeinsam mit der Autoschmiede einen Chronographen, dessen markante Gehäuseform und Anordnung der Drücker an klassische Handstoppuhren erinnern - auch Bullhead-Design genannt. Die exklusive Sammlerbox beinhaltet neben dem Chronographen mit Cobra-Logo, einer individuellen Nummerierung und Shelbys Signatur auf dem Gehäuseboden auch ein 1:24-Modell des Mustang GT500. Das Sammler-Set mit reichlich Retro- und Racing-Charakter ist ab September 2025 bei ausgewählten Bulova-Händlern und auf de.bulova.com erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.250 Euro.

Den BULOVA SHELBY® Racer Chronograph treibt ein hauseigenes, hochpräzises und hochfrequentes Werk an (Kaliber NN10), das mit 262 kHz schlägt und somit einen fließenden Chronographenzeiger ermöglicht. Die Frequenz ist dabei achtmal höher als die eines Standard-Quarzwerks und führt zu einer Gangabweichung von wenigen Sekunden pro Jahr.

Das markante Bullhead-Gehäuse mit 43 Millimetern Durchmesser verfügt über einen schwarzen Tachymeterring, Saphirglas, Krone und Drücker auf 12 Uhr sowie ein mit Rillen versehenes Mittelgehäuse, das an die Rennstreifen der Autos erinnert.

Shelbys charakteristische blau-weiße Farbgebung kommt ebenfalls voll zur Geltung: Sie ziert das Kautschukarmband und das Zifferblatt, auf dem das berühmte Shelby Cobra-Logo in einem Totalisator (Hilfszifferblatt) zu finden ist. Die Chronographen-Funktion selbst ermöglicht eine Zeitmessung bis auf die 1/1000 Sekunde genau.

In der Übersicht:

Modell: 98B452

Zifferblatt: Blau

Erhältlich: September 2025

Preis (UVP): 1.250 Euro

Gehäuse/Band: Edelstahl/HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)

Glas: Antireflexbeschichtetes Saphirglas

Durchmesser/Höhe: 43 mm/14,2 mm

Spezifikationen: Kaliber NN10, HPQ Precisionist (267 kHz - High Performance Quartz), 1/1000-Sekunden-Chronograph, Kalender

Über Bulova

Seit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Bulova für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einer 150-jährigen Tradition, von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zu seinem Kultstatus in New York City und darüber hinaus, und seinem Bekenntnis zu außergewöhnlicher Handwerkskunst, kreiert Bulova weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt Bulova ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. Bulova ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.

Weitere Informationen unter: de.bulova.com

- Video zum 150-jährigen Jubiläum -