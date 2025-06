Safilo

CARRERA EYEWEAR UND DUCATI VERLÄNGERN IHRE GLOBALE PARTNERSCHAFT ZUR DIE ENTWICKLUNG UND DEM VERTRIEB VON CARRERA|DUCATI SONNENBRILLEN UND KORREKTURGESTELLEN BIS 2029

AUCH DIE PARTNERSCHAFT MIT DUCATI CORSE WURDE BIS 2027 VERLÄNGERT.

Nach zwei erfolgreichen gemeinsamen Jahren verlängern Carrera Eyewear - Safilo Group Home Brand - und Ducati ihre Partnerschaft auf und außerhalb der Rennstrecken, die Leistung und Stil perfekt verbindet.

Carrera Eyewear und Ducati teilen dieselben Werte: eine kühne Haltung und ein innovatives Design für einzigartige Produkte, die Synonyme für Avantgarde und herausragende Qualität sind.

Die Zusammenarbeit mit Ducati wurde bis 2029 verlängert und wird allen Fans die Möglichkeit geben, die Kollektion Carrera|Ducati zu tragen. Das umfassende und ikonische Sortiment mit Sonnenbrillen und Korrekturgestellen ist äußerst beliebt bei trendbewussten Verbrauchern, die sich für Design, Technologie und Geschwindigkeit begeistern.

Alberto Macciani, Chief Marketing Officer OCB's & Global Head Communication der Safilo Group, erklärt: „Die Partnerschaft von Carrera und Ducati reicht weit über das Produkt und das Sponsoring hinaus. Wir haben in den letzten Jahren ein echtes Team aufgebaut, das eng zusammenarbeitet und die ehrgeizigen Ziele, die wir auf der Rennstrecke erreichen, auch auch auf dem Brillenmarkt umsetzt."

Alessandro Cicognani, Director Licensing & Corporate Sponsorship von Ducati, sagt: „Die Zusammenarbeit von Ducati und Carrera fügt sich perfekt in unsere Strategie ein, den Fans Produkte zu bieten, die nicht nur auf höchstem Niveau angesiedelt sind, sondern auch die Werte unserer Marke, unseres Designs und unserer Leistung verkörpern. In Kombination mit der Exzellenz und der Qualität von Carrera entstanden so einzigartige und authentische Brillenkollektionen, die den Geschmack des Publikums unmittelbar treffen. Deshalb freuen wir uns, heute die Erneuerung dieser erfolgreichen Partnerschaft bekannt zu geben."

CARRERA|DUCATI-SPONSORING

Carrera bleibt weiterhin offizieller Partner von DUCATI CORSE für die gesamten Weltmeisterschaften 2025, 2026 und 2027 und unterstützt das offizielle Ducati Lenovo-Team, das in den letzten Jahren dank dem zweifachen MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia eine unglaubliche Zahl von Podestplätzen und Siegen errungen hat. Es wurde außerdem mit den Titeln der MotoGP-Konstrukteursweltmeisterschaft und der MotoGP-Teamweltmeisterschaft (2022 und 2024) geehrt.

Die Fahrer Pecco Bagnaia und Marc Marquez sind die Gesichter der Werbekampagne 2025 für die Kollektion CARRERA|DUCATI.

DIE NEUE CARRERA|DUCATI-KOLLEKTION F/S 2025

Inspiration der CARRERA|DUCATI-Kollektion ist das ikonische Design des sportlichsten und leistungsfähigsten Motorrads von Ducati, dem DUCATI Panigale V4, und von den Kreationen des Designteams des Motorradherstellers aus Borgo Panigale.

Erkennungsmerkmale der CARRERA|DUCATI-Kollektion sind sportive, oft umhüllende Fassungen und gerade Bügel, von denen sich die Logos von Carrera und Ducati abheben. Die verwendeten Materialien sind von herausragender Qualität: Sie sind leicht wie Carbonfaser und Titan und flexibel wie Ultem und Gummi.

Die aerodynamischen Silhouetten der CARRERA|DUCATI-Produkte sind im Windkanal unübertroffen und erfüllen die Ansprüche der Motorradfans und all derer, die einzigartige Produkte mit kühnem Design und sportivem Appeal bevorzugen.

CARRERA

Carrera ist Synonym für bahnbrechendes Design und vorzügliche Qualität und seit 1956 die Referenzmarke für Menschen, die nach ihren eigenen Regeln leben und ständig ihre eigenen Grenzen ausloten, die ihr Leben mit Stolz führen und sich von der Masse abheben.

Für weitere Informationen:

Safilo Group Pressestelle

Mailand – Tel. +39 02 77807607

Padua – Tel. + 39 049 6986021

E-Mail: pressoffice@safilo.com

Ducati Motor Holding S.p.A. - Einpersonengesellschaft unter der Leitung und Koordination der AUDI AG

Ducati wurde 1926 gegründet und stellt seit 1946 sportliche Motorräder her, die sich durch leistungsstarke Motoren, innovatives Design und Spitzentechnologie auszeichnen. Die Produktionsanlage von Ducati befindet sich in Bologna im Stadtteil Borgo Panigale. Das Modellsortiment deckt mehrere Marktsegmente mit den folgenden Produktlinien ab: DesertX, Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter, SuperSport. 2015 brachte Ducati Ducati Scrambler heraus, eine neue Motorradmarke, die auch Zubehör und Bekleidung umfasst und sich durch ihre Kreativität und Ausdrucksstärke auszeichnet. 2020 stellte Ducati die Multistrada V4 vor, das erste Motorrad der Welt mit Front- und Heckradar, das mit seiner Technologie eine neue Ära in der Welt des Motorradsports einleitete. Die ikonischen Ducati-Motorräder und ein umfassendes Sortiment mit Zubehör und technischer sowie Lifestyle-Bekleidung werden weltweit in 90 Ländern vertrieben. 2021 hat Ducati seinen Kunden 59.447 Motorräder übergeben. Ducati nimmt an der MotoGP-Weltmeisterschaft und an Superbike teil. Das Unternehmen fährt seit 2003 in der MotoGP-Kategorie und hat die Konstrukteursweltmeisterschaften 2007, 2020 und 2021 sowie den Titel als bestes unabhängiges Team 2007 und 2021 errungen. Außerdem wurde Ducati 2007 Weltmeister und gewann gleichzeitig auch die Fahrerweltmeisterschaft. Im Superbike holte Ducati 17 Konstrukteurstitel und 14 Fahrertitel.

