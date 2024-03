V-Zug AG

Cooler V2000: Schweizer Präzision und leise Eleganz

Zug, 18.03.2024 – In einer Welt, in der Ruhe kostbar ist und Flexibilität mehr denn je geschätzt wird, setzen die neuen eintürigen Kühlschränke von V-ZUG neue Massstäbe. Der Cooler V2000 ist die perfekte Mischung aus Schweizer Präzision und Effizienz. Der Kühlschrank bietet eine einzigartige Kombination aus leisem Betrieb und modularer Flexibilität, die jeder Küche ein ruhiges und erfrischend modernes Ambiente verleiht.

Im Herzen der Schweiz wird mit dem Cooler V2000 ein neues Kühlkonzept vorgestellt. V-ZUG präsentiert zwei neue eintürige Kühlschränke, die sich durch leise Effizienz und modulare Flexibilität auszeichnen. Die Kühlschränke werden mit der bewährten Schweizer Sorgfalt entwickelt, die seit Langem das Markenzeichen des Unternehmens ist. «Mit dem Cooler V2000 bieten wir einen Kühlschrank, der nicht nur die Schweizer Präzision verkörpert, sondern auch den sich wandelnden Bedürfnissen moderner Haushalte gerecht wird. Unser modularer Designansatz – zusammen mit intelligenter Technik wie der fortschrittlichen ClimateControlPlus Technologie, die für eine optimale Temperaturverteilung und Luftfeuchtigkeit im gesamten Kühlschrank sorgt – ermöglicht massgeschneiderte Lösungen für die Aufbewahrung der Lebensmittel. Das macht ihn zu einem praktischen Gerät, das den vielfältigen Lifestyles von heute gerecht wird», sagt Wolfgang Schroeder, Chief Technology Officer.

Entwickelt für modulare Flexibilität

Der in Sulgen gefertigte Cooler V2000 zeigt die nahtlose Integration von Schweizer Effizienz und Präzision. Das modulare Design ermöglicht individuelle Aufbewahrungslösungen. Je nach ihren individuellen Anforderungen können die Kundinnen und Kunden zwischen zwei Modellen wählen: Der Cooler V2000 178FGI verfügt über einen modularen Flaschenauszug, der einen herausnehmbaren Flaschenkorb, eine Multifunktionsbox sowie eine KeepFresh Box enthält. Der Cooler V2000 178GI verfügt über drei Gemüseschubladen und ein grosses Tablar mit ausreichend Platz für grosse Gegenstände, wie zum Beispiel ein Backblech. Jedes Element ist so konzipiert, dass es das Leben vereinfacht. Der anpassungsfähige Innenraum des Cooler V2000, einschliesslich eines Gefrierfachs, bietet reichlich Platz für alle kulinarischen Bedürfnisse. «Wir möchten eine Kühllösung anbieten, die sich mit einem modernen Lifestyle vereinen lässt, Frische garantiert und Lebensmittelverschwendung vermeidet», fasst Wolfgang Schroeder zusammen.

Geschaffen für leise Effizienz

Der Cooler V2000 setzt neue Massstäbe in Sachen leisem Betrieb. Der Geräuschpegel der Klasse A zeugt vom Engagement von V-ZUG für leise Effizienz und sorgt vor allem in offenen Wohnräumen für ein angenehmes Ambiente. «Wir wollen die Küche durch eine ruhige Atmosphäre aufwerten. Unser neuer Kühlschrank ist so bemerkenswert leise, dass wir nicht einmal zusätzliche Programme oder Funktionen einrichten mussten», erklärt Wolfgang Schroeder.

Jeder Cooler V2000 steht für Schweizer Exzellenz, Präzision und handwerkliches Können. Die neuen Kühlschränke werden in der Schweiz entworfen, entwickelt und hergestellt.

Besondere Funktionen

Der Cooler V2000 ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: als 178FGI und 178GI.

Erstklassige Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln – 178FGI

Der Cooler V2000 178FGI zeichnet sich dadurch aus, dass er Lebensmittel mit höchster Präzision konserviert. Er verfügt über ein Gefrierfach und einen modularen und anpassbaren Flaschenauszug, welcher die Lagerung von Lebensmitteln erheblich vereinfacht. Im Lieferumfang enthalten sind ein Flaschenkorb sowie zwei vielseitige Boxen – eine Multifunktionsbox und eine KeepFresh Box – für unterschiedliche Vorlieben. Der herausnehmbare Flaschenkorb ermöglicht eine einfache Aufbewahrung von Flaschen, während die Multifunktionsbox für Ordnung sorgt und verschiedene Zwecke erfüllt. Die KeepFresh Box verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln und reduziert so deren Verschwendung.

Verbesserte Aufbewahrungskapazität – 178GI

Der Cooler V2000 178GI zeichnet sich durch einen grosszügigen Innenraum aus, in dem selbst die grössten Gegenstände, wie zum Beispiel ein Backblech, mühelos Platz finden. Ausserdem verfügt er über ein Gefrierfach und drei Gemüseschubladen. Die beeindruckende Flexibilität und Aufbewahrungskapazität machen diesen Kühlschrank zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Bedürfnissen.

Doppelte Rückwand

Mit seiner eleganten Innenausstattung bietet der Cooler V2000 mehr als nur eine ästhetische Optik. Die innovativ konstruierte doppelte Rückwand verhindert das sichtbare Kondensieren von Wasser und das Gefrieren, sodass die Lebensmittel bis an die Rückwand platziert werden können. Diese Funktion gewährleistet zusammen mit der gleichmässigen Luftzirkulation, die für eine ideale Temperaturverteilung sorgt, dass alle Lebensmittel optimal aufbewahrt werden, und bietet den Nutzerinnen und Nutzern eine grössere Flexibilität bei der Organisation ihres Kühlschranks.

Fortschrittliche Kühltechnologie

Die innovative Technologie ClimateControlPlus sorgt für eine gleichmässige Luftzirkulation und somit für eine ideale Verteilung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So wird eine flexible Platzierung der Lebensmittel möglich – ohne zusätzlichen Energieverbrauch. Darüber hinaus lässt sich die Temperatur des Kühlraums (+3 bis +8 Grad) und die des Gefrierfachs (–20 bis –17 Grad) unabhängig voneinander einstellen, um eine präzise Kühlung und individuell angepasste Frische zu gewährleisten.

Ruhe und Effizienz, neu definiert

Der Cooler V2000 schafft mit seinem extrem leisen Betrieb ein neues Gefühl der Ruhe in der Küche und ist damit die perfekte Wahl für offene Wohnräume. Das Gerät arbeitet dank seines Geräuschpegels der Klasse A diskret und sorgt für eine ruhige Atmosphäre, ohne dass die Effizienz darunter leidet.

Über V-ZUG

V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltsgeräte und vermarktet ihre Produkte in ausgewählten internationalen Premiummärkten. V-ZUG entwickelt und produziert seit 111 Jahren in der Schweiz Geräte für die Küche und die Waschküche und bietet einen Rundumservice in allen ihren Märkten. Ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe ist die SIBIRGroup AG, die sich auf den landesweiten und markenübergreifenden Service und den Verkauf von Haushaltsgeräten spezialisiert hat. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2’100 Mitarbeitende.

