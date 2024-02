LID Pressecorner

1. August-Brunch 2024: Jetzt Gastgeber werden

3 Dokumente

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 21. Februar 2024

1. August-Brunch 2024: Jetzt Gastgeber werden

Um möglichst viele Leute in Kontakt mit der Landwirtschaft zu bringen, sucht der Schweizer Bauernverband im Rahmen der Basiskommunikation «Schweizer Bäuerinnen & Bauern» in allen Regionen Gastgeberhöfe für das Hofprojekt «1. August-Brunch auf dem Bauernhof». Interessierte Betriebe können sich ab sofort auf dem Bauernportal anmelden!

Der traditionelle 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ist beliebt und lockt jedes Jahr viele Besucher auf die Höfe. Ob erfahrener Gastgeber oder Neuling, nutzen Sie die Gelegenheit und bieten am Nationalfeiertag ein Buurezmorge auf Ihrem Hof an. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein Brunch für 30 Personen im Stöckli, für 80 Personen auf dem Vorplatz oder für 300 Personen in der Scheune ist. Sie gestalten den Brunch so, wie er Ihnen gefällt und wie er am besten bewältigt werden kann. Mit hofeigenen Produkten die Gäste verwöhnen und zeigen wie viel Herzblut und Engagement in der einheimischen Landwirtschaft und deren Erzeugnissen steckt. Mit der Vermarktung von eigenen Produkten von Ihrem Hof können Siedirekt profitieren. Das Interesse in der Bevölkerung ist gross, was fehlt, sind genügend Betriebe!

Der Schweizer Bauernverband, die Projekt-Verantwortlichen der kantonalen Bauernverbände und die Sponsoren unterstützen mit Orientierungshilfen, Checklisten und Werbematerial sowie bei der Kommunikation rund um den Anlass. Alle diese Dienstleistungen für den Gastgeberhof sind kostenlos. Als Wertschätzung gibt es ein kleines Dankeschön für alle Betriebe, welche an einem Projekt teilgenommen haben.

Wer möchte ein Teil davon sein und einen wertvollen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Schweizer Bäuerinnen und Bauern leisten? Seien auch Sie ein Teil der 1. August-Brunch-Familie und schlagen Siezusammen mit uns die Brücke zwischen Stadt und Land! Anmeldungen sind per sofort möglich aufwww.bauernportal.ch.

Rückfragen: Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleitung 1. August-Brunch, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGORA, Carine Théraulaz, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 614 04 74 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.bauernportal.ch