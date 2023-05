ESTHER BECK Public Relations

In eigener Sache: Das Waldhaus Flims Wellness Resort zählt neu auf die Dienste der Berner PR-Agentur ESTHER BECK PR

Die Berner PR- und Kommunikationsagentur unterstützt das Waldhaus Flims Wellness Resort ab sofort in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Media Relations im deutschsprachigen Raum (Schweiz, Deutschland und Österreich).

Das Fünfsterne-Resort Waldhaus Flims mit 143 Zimmern und Suiten, inmitten majestätischer Alpenkulisse im Kanton Graubünden gelegen, verzaubert durch imposante Belle Époque-Architektur, unvergänglichem Charme und authentischem Charakter.

1877 gegründet, ist das Grand Hotel in der Schweiz eine Institution, die sich auch weit über die Landesgrenzen hinaus als feine Adresse etabliert hat. Behutsam werden im imposanten Gebäudeensemble des Waldhaus Flims bewegte Vergangenheit, moderne Architektur, ausgezeichnete (Sterne-) Küche und das preisgekrönte Spa zusammengeführt. Die Vielfalt an ganzjährigen Freizeitaktivitäten innerhalb und rund um das Resort – vom Spaziergang in der grosszügigen Parkanlage übers Baden in der Seenlandschaft bis hin zum Wandern und Skifahren in der Bergwelt – sind sowohl für Ferien- als auch für Tagungsgäste ein besonderer Reiz.

Für die Berner PR Agentur ist dies eine weitere bedeutsame Ergänzung im Kundenportfolio und das Team freut sich, das Waldhaus Flims Wellness Resort aktiv zu begleiten. ESTHER BECK PR hat ihren Sitz in Bern. Zu den weiteren Kunden gehören das Park Hotel Vitznau, das Campus Hotel Hertenstein, das Neuro Campus Hotel Das Morgen, das Fünfsterneresort Sonnenalp im Allgäu, das Mehrwegunternehmen reCIRCLE AG, das Naturkosmetik Start-up No Bullsh!t sowie der Conceptstore AERNI Bern.

Wir laden Medienschaffende nach Absprache gern zu einer individuellen Recherche ins Waldhaus Flims Wellness Resort ein.

ESTHER BECK Public Relations Esther Beck / Monika Buchser Marktgasse 38 3011 Bern

Telefon +41 31 961 50 14 E-Mail: contact@estherbeck.ch