V-Zug AG

Zug, 07. September 2023

MEDIENMITTEILUNG

Mobilitätskonzept und SmartWork-Prinzipien für Mitarbeitende

V-ZUG erreicht eine Reduktion der Parkplätze um 26 Prozent

Der motorisierte Individualverkehr liegt bei aktuell 21 Prozent

V-ZUG, die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate, hat nach Einführung eines Mobilitätskonzeptes und von «SmartWork-Prinzipien» für Mitarbeitende den motorisierten Individualverkehr um das V-ZUG Areal deutlich reduziert. Die Massnahmen umfassen einen Mobilitätsbeitrag, Parkplatznutzungsgebühren, die Verringerung der Präsenzzeiten am Standort sowie weitere Massnahmen zur Förderung eines flexiblen, ökologischen Mobilitätsverhaltens.

Das Mobilitätskonzept trat im August 2020 in Kraft mit dem Ziel, innerhalb von drei Jahren Parkplatzkapazitäten effizienter zu nutzen und alternative, emissionsarme Verkehrsmittel zu fördern. Zusätzlich führte V-ZUG im Januar 2023, aufgrund der positiven Erfahrungen mit Homeoffice während der Covid-19 Pandemie, «SmartWork-Prinzipien» ein, die es Mitarbeitenden ermöglichen, örtlich und zeitlich flexibler zu arbeiten und somit ihre Pendelzeiten zu reduzieren.

2020 standen den Mitarbeitenden der V-ZUG 512 Parkplätze zur Verfügung. Wegen rückläufiger Auslastung wird das Angebot an Parkplätzen Anfang 2024 auf 380 Plätze reduziert. Somit verringert sich die Parkplatzkapazität um 26 Prozent. Unter Berücksichtigung der Mitarbeiterzahl am Standort (aktuell 1120) und der durchschnittlichen Auslastung der Parkplätze liegt der motorisierte Individualverkehr bei 21 Prozent.

«Als Fertigungsunternehmen haben wir den Anspruch, Nachhaltigkeit in allen Bereichen unseres wirtschaftlichen Handelns anzustreben. Dazu gehört auch, die Verkehrsbelastung um unseren Produktionsstandort zu verringern», sagt Peter Grossenbacher, Leiter Infrastruktur bei V-ZUG. «Dass wir die Parkplatzkapazität erheblich senken konnten und nur noch jeder fünfte Mitarbeitende mit dem Auto oder Motorrad zur Arbeit kommt, zeigt, dass Lenkungsmassnahmen eine grosse Wirkung haben können.»

«Die Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsthemen bei unseren Mitarbeitenden ist uns ein wichtiges Anliegen», sagt Marcel Niederberger, Leiter Nachhaltigkeit bei V-ZUG. «Es braucht eben Initiative auf allen Ebenen: In der Politik, bei den Unternehmen und bei uns als Individuen.»

