V-ZUG eröffnet ZUGORAMA in Aarau - ein Ausstellungsraum für modernste Haushaltsgeräte

Zug, 08. September 2023

V-ZUG , die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate, eröffnet am 12. September 2023 ein neues ZUGORAMA im Aeschbachquartier in Aarau. Der Ausstellungsraum bietet Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Produkte der V-ZUG hautnah zu erleben.

Mit dem neuen ZUGORAMA Aarau – wie bereits mit den bestehenden 10 ZUGORAMAS in der Schweiz – stellt V-ZUG seinen Kunden und Partnern einen Ort zur Verfügung, an dem sie die hochwertigen Produkte in ihrem zeitlosen, minimalistischen Design in Aktion sehen und testen können. Das ZUGORAMA Aarau Team, unter Leitung von Patric Wegmüller, freut sich darauf, die Besucher zu empfangen und zu beraten.

Die Highlights der Ausstellung sind:

Die Geräte der Excellence Line - in Zug entwickelt und produziert, begeistern die neuen Küchengeräte mit einem ganz neuen Nutzer- und Designerlebnis.

Line - in Zug entwickelt und produziert, begeistern die neuen Küchengeräte mit einem ganz neuen Nutzer- und Designerlebnis. Der Grand - eine neue Dimension des Dämpfens. Das Vorzeigemodell der Steamer-Kollektion von V-ZUG kombiniert die Vorteile des Dämpfens mit perfekt verteilter Heissluft und einem vollflächigen Grill.

- eine neue Dimension des Dämpfens. Das Vorzeigemodell der Steamer-Kollektion von V-ZUG kombiniert die Vorteile des Dämpfens mit perfekt verteilter Heissluft und einem vollflächigen Grill. Zwei ikonische Schweizer Geräte - die Waschmaschine und der Trockner der Adora Linie , bekannt für ihre stets ressourcensparende, leise und sanfte Funktionsweise.

, bekannt für ihre stets ressourcensparende, leise und sanfte Funktionsweise. Der RefreshButler V6000 - selbst empfindliche Kleidung lässt sich ohne Einsatz von Waschmitteln oder mechanische Einwirkung auffrischen und desinfizieren.

«Wir freuen uns sehr, unseren Kunden und Partnern in der Region Aarau die V-ZUG Welt näher zu bringen», sagt Pascal Messner, Verkaufsleiter Region Mitte bei V-ZUG. «Aarau ist eine bedeutende Region für die schweizerische Bau- und Immobilienindustrie und wir haben den Standort bewusst gewählt, damit wir unsere Kunden im direkten Austausch unterstützen, ihre individuellen Vorstellungen umzusetzen.»

Das ZUGORAMA öffnet auch zum Quartierfest The Taste of Aeschbach am 16. September 2023 zwischen 11 – 17 Uhr die Türen und hält für die Besucher eine kulinarische Kleinigkeit bereit.

Über die V-ZUG Gruppe

«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»

V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 200 Mitarbeitende.

Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).

Kontakt Media Office

Claudia Nabaie

Head of Corporate Communications

+41 58 767 64 46 I media.office@vzug.com

V-ZUG AG Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug/Schweiz Telefon +41 58 767 67 67 www.vzug.com