Penta erweitert seine globale Präsenz mit der Übernahme von Hume Brophy

Die Stärkung der globalen Reichweite wird es dem Unternehmen ermöglichen, unübertroffene, datengesteuerte Stakeholder-Lösungen für führende Unternehmen auf der ganzen Welt zu liefern.

Penta gab heute die Übernahme von Hume Brophy bekannt, einem globalen Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Strategie, das hochmoderne Dienstleistungen im Bereich Beratungs-, Digital- und Online-Reputationsmanagement für Kunden im unternehmerischen, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor anbietet. Diese Übernahme wird Pentas globale Reichweite weiter ausbauen und die Position des Unternehmens als das weltweit erste umfassende Unternehmen für Stakeholder-Lösungen festigen, das Analytik und Forschung mit fundierter Fachkompetenz verbindet, um einen messbaren Effekt für die Kunden zu erzielen.

Hume Brophy wurde 2005 gegründet und hat sich einen Ruf als eines der weltweit führenden Unternehmen für integrierte Kommunikation und Regierungsbeziehungen mit Niederlassungen in London, Brüssel, Dublin, Frankfurt, Paris, Hongkong und Singapur erarbeitet. Das Team von weltweit fast 100 Fachleuten mit unterschiedlichem Werdegang wird Pentas Strategieangebote in mehreren großen globalen Märkten erweitern und zusätzliche Expertise in Sektoren wie Energie, Transport und Mobilität, Agrarunternehmen und Finanzdienstleistungen bieten.

„Führungskräfte werden zunehmend dazu aufgefordert, komplexe Herausforderungen unter öffentlicher Kontrolle zu lösen und mit einer wachsenden Anzahl von Stakeholdern zu agieren. Während wir versuchen, die umsetzbaren Informationen bereitzustellen, die Unternehmen für ihre Entscheidungsfindung benötigen, freuen wir uns, das Team von Hume Brophy bei Penta begrüßen zu können", erklärte Matt McDonald, President von Penta. „Ihr tiefes Verständnis der Probleme, die für unsere Kunden am wichtigsten sind, und ihr unübertroffener Zugang zu den höchsten Ebenen der internationalen Entscheidungsfindung werden Pentas Strategieangebote auf der ganzen Welt erheblich stärken."

John Hume und Eoin Brophy, Mitbegründer von Hume Brophy, die weiterhin als Senior Advisors bei Penta tätig sein werden, bemerkten: „Dies ist eine natürliche und aufregende Entwicklung für Hume Brophy. Es ist eine Gelegenheit für unsere talentierten und engagierten Kollegen, Pentas Wachstum in Europa und Asien zu leiten und als ein Team auf einer neuen und aufregenden globalen Plattform zu arbeiten, die sich gegen die weltweit Besten behaupten wird. Unser Geschäftsmodell, das auf starken lokalen Unternehmen in wichtigen strategischen Dreh- und Angelpunkten basiert, in Kombination mit spezialisierten internationalen Praktiken, ist ein Unterscheidungsmerkmal in einem hart umkämpften Markt. Wir freuen uns darauf, diesen Ansatz zu Penta beizutragen, wenn wir unsere gemeinsame Reise antreten."

Der Chief Executive von Hume Brophy, Conall McDevitt, wird bei Penta ein Senior Partner und Managing Partner für Europa und Asien. Mit der Unterstützung von Falfurrias Capital Partners wird Penta weiterhin nach strategischen Möglichkeiten suchen, um sein Angebot zu erweitern und seine globale Reichweite auszubauen.

Informationen zu Penta

Penta wurde im September 2022 nach der Fusion der marktführenden Unternehmen Ballast Research, Hamilton Place Strategies, Flag Media Analytics, alva, Gotham Research Group und Decode_M gegründet. Nach dieser jüngsten Übernahme wird Penta nun aus mehr als 300 Fachleuten in New York, Washington, D.C., San Francisco, Vail, London, Brüssel, Dublin, Frankfurt, Paris, Hongkong und Singapur bestehen.

Penta wird von einer Mehrheitsinvestition von Falfurrias Capital Partners gesichert, der Private-Equity-Investment-Gesellschaft mit Sitz in Charlotte, die im Jahr 2006 von Hugh McColl, Jr., ehemaliger Chairman und CEO der Bank of America, und Marc Oken, ehemaliger CFO der Bank of America, gegründet wurde.

Penta hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und bietet datengesteuerte Lösungen für die Strategie und Interaktion von Stakeholdern. Wir kombinieren Analytik und Forschung mit fundiertem Fachwissen, um umsetzbare Erkenntnisse, „Best-Practice"-Lösungen und einen messbaren Effekt für unsere Kunden zu liefern. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um die Entscheidungsfindung und das Verständnis zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern zu definieren, zu informieren und zu stärken. Um mehr über Penta zu erfahren, besuchen Sie pentagroup.co.

