Fürstentum Liechtenstein

Die Stabsstelle für Sport organisierte einen Einführungskurs Kindersport für Leiter/innen

Jugend und Sport (J+S) vermittelt die Grundlagen für das J+S Kindersport Training

Vaduz (ots)

Am Samstag, 21. Mai und Sonntag, 22. Mai, konnten sich 18 J+S Leiterinnen und 11 J+S Leiter im Schulzentrum Mühleholz II die Grundlagen des J+S Kindersports aneignen.

Das erfahrene Expertenteam mit Kursleiter Wolfgang Meier, Kindersport Experte, stellte ein praxisorientiertes Programm zusammen, durch das die Trainerinnen und Trainer umgehend die Möglichkeit haben, die Ideen in den Trainingsalltag zu integrieren. In den Kindersport Kursen (5 bis 10-jährige Kinder) geht es darum, die Bewegungsgrundformen wie Laufen, Tanzen, Rollen zu fördern und spielerisch weiterzuentwickeln. Am Ende des Kurses wurden die theoretischen Grundlagen, welche die Teilnehmenden anhand der J+S Broschüren erarbeiteten, durch eine Lernkontrolle geprüft.

Die Leiterinnen und Leiter verpflichten sich, regelmässig an Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen. Die Stabsstelle für Sport organisiert die Aus- und Weiterbildungen in Liechtenstein in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sport. Das Förderprogramm Jugend und Sport feiert 2022 bereits das 50-jährige Jubiläum.