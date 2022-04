MEDIENMITTEILUNG --- Spitzenpflege ist goldwert: Chefärzte wechseln zum Tag der Pflege die Seite

Universitätsklinik Balgrist

Zürich, 26. April 2022 – Die Mitglieder der Spitalleitung der Universitätsklinik Balgrist werden anlässlich des Tags der Pflege am 12. Mai 2022 einen Tag lang mit Pflegefachfrauen und -männern auf den Stationen unterwegs sein und sie unterstützen. Die Klinik will mit dem Seitenwechsel den Dialog zwischen verschiedensten Professionen fördern und die Diversität und Vielfältigkeit des Pflegeberufs darstellen.

Die Mitglieder der Spitalleitung werden die Pflege einen Tag lang begleiten, den Pflegefachpersonen über die Schulter schauen und sie bei der Arbeit unterstützen. Statt im Arztkittel werden die Chefärzte in der Kleidung der Pflege unterwegs sein, und auch die Leiter/-innen Betrieb, Finanzen, Human Resources und Informatik beteiligen sich am Seitenwechsel. Die Chirurgen Prof. Mazda Farshad und PD Patrick Zingg werden für einmal nicht das Skalpell führen, sondern bei der Pflege assistieren.

«Wir wollen mit der Aktion zeigen, wie vielfältig, anspruchsvoll und essentiell die Arbeit der Pflegefachpersonen ist», sagt der Leiter Pflegedienst Sebastian Drews. «Es geht uns schwerpunktmässig um den Austausch und um ein besseres Verständnis füreinander. Was sind die Herausforderungen für die Pflege und welche Themen beschäftigen die Ärztinnen und Ärzte? Diesen Fragen wollen wir nachgehen.» Der Leiter Informatik wird sich überzeugen können, wie digital der Spitalalltag ist, und mit der Leiterin Human Resources werden die Pflegefachpersonen gerne diskutieren, wie die Klinik dem Fachkräftemangel begegnen kann. Nicht zuletzt geht es beim Seitenwechsel auch um ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Pflegefachpersonen.

Der Seitenwechsel am Balgrist findet zwischen dem 2. und 12. Mai 2022 an verschiedenen Tagen statt.

Spitzenpflege ist goldwert

Die Pflegefachpersonen erbringen täglich wertvolle Leistungen für die Patientinnen und Patienten. Die Kampagne «Spitzenpflege ist goldwert» soll Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit der Pflegefachpersonen zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig will sich der Balgrist als attraktive Arbeitgeberin positionieren. Die Kampagne wird während zwei Wochen im Frühling auf 40 Veloboxen zu sehen sein. Radfahrerinnen und -fahrer treten kräftig in die Pedale und verbreiten die Botschaft in der Stadt Zürich. Kombiniert wird die Kampagne mit einem Gewinnspiel und Social-Media-Aktivitäten und mündet schliesslich im Tag der Pflege.

Kontakt für weitere Informationen Franziska Ingold, Leiterin Unternehmenskommunikation, Universitätsklinik Balgrist, +41 44 386 14 15 / kommunikation@balgrist.ch

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparates. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale und psychologische Beratung, Rechtsberatung, berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. In der orthopädischen Lehre und Forschung setzen die Universitätsklinik Balgrist sowie der Balgrist Campus international anerkannte Massstäbe. Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

Universitätsklinik Balgrist Forchstrasse 340 8008 Zürich, Schweiz T +41 44 386 11 11 www.balgrist.ch