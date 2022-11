Fürstentum Liechtenstein

Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein neu bestellt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 22. November 2022 Marion Matt aus Schaan als Präsidentin des Stiftungsrats des Kunstmuseums Liechtenstein wiederbestellt. Zusätzlich hat die Regierung Thomas Büchel aus Balzers neu in den Stiftungsrat bestellt. Die Mandatsperiode erstreckt sich in beiden Fällen vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2026.

Der Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein setzt sich nach dieser Neubestellung aus den Mitgliedern Claudia Fritsche, Rita Kieber-Beck, Michael Oberhuber, Barbara Schneider, Roland Seger, Thomas Büchel und Präsidentin Marion Matt zusammen.

Die Regierung dankt der wiederbestellten Stiftungsratspräsidentin für ihre Bereitschaft, weiterhin mitzuwirken und wünscht dem neuen Mitglied Thomas Büchel sowie dem gesamten Stiftungsrat des Kunstmuseums Liechtenstein bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Stiftungsratsmitglied Hanni Schierscher dankt die Regierung für die geleistete Arbeit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.