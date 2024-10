dormakaba International Holding AG

KRITIS und Objektschutz: KRITIS Sicherheitstag von dormakaba im Vitra Design Museum

KRITIS und Objektschutz: KRITIS Sicherheitstag von dormakaba im Vitra Design Museum sehr erfolgreich

Um zu erfahren, wie moderne Zugangskontrollen und Überwachungstechnologien den Schutz ihrer Unternehmensgebäude und Infrastrukturen optimieren können, um so den Anforderungen des neuen KRITIS Dachgesetzes gerecht zu werden, kamen 50 Teilnehmende zur KRITIS Roadshow von dormakaba ins Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Gemeinsam mit den Lösungs- und Vertriebspartnern Koch Freiburg GmbH, Mobotix AG und dem VfS Verband für Sicherheitstechnik eV präsentierte dormakaba wertvolle Informationen zum KRITIS Dachgesetz und Lösungen für mehr Resilienz der Sicherheitssysteme.

So gab THW-Präsident a.D. und Beirat im Verband für Sicherheitstechnik e.V. (VfS) Gerd Friedsam ein Update des rechtlichen Rahmens und der aktuellen Entwicklungen des KRITIS-Dachgesetzes. Bis zu 25 000 Unternehmen könnten unter das neue Gesetz fallen. Diese sollten Krisenvorsorge betreiben und nicht nur Krisenmanagement im Schadensfall und ihre vorhandenen Systeme härten, um die Resilienz zu stärken.

Ebenfalls auf großes Interesse stieß der Praxisbericht von Jona Antiporda, Mitgründer und Bereichsleiter Technik der Secyoor GmbH aus Pinneberg, der eine gelungene Umsetzung der KRITIS Anforderungen bei einer Zutrittslösung für Windenergieanlagen am Beispiel der Alterric Windparks beschrieb.

Das Lösungsangebot von dormakaba für den physischen Schutz von KRITIS-Unternehmen präsentierte Mate Ursic, Senior Consultant und Key Account Manager bei dormakaba Deutschland. Auch die beteiligten Partner stellten ihre Lösungsangebote vor. So beschrieb Geschäftsführer Florian Koch des Lösungspartners KOCH Freiburg GmbH seine ganzheitliche Herangehensweise und Expertise bei Tür- und Zutrittslösungen, die sie ihren Kunden von der Planung bis zur Installation und Wartung anbieten. Videoüberwachung in der Praxis war das Hauptthema von Frank Olson, Business Development Manager Region Süd/West der Mobotix AG. Er zeigte, was Vidoecameras heute alles leisten können. Sicherheitsberater Klaus Venn der Security Plan GmbH, der Unternehmen dabei berät und unterstützt, ein maßgeschneidertes Zutritts- und Sicherheitsmanagement für ihre Liegenschaften zu konzipieren, erläuterte eine sinnvolle Vorgehensweise, um vorhandene Prozesse und physische Sicherheitssysteme kritiskonform zu machen.

„Eine gelungene Veranstaltung mit sehr guten Gesprächen. Wir haben hier eine Informations- und Kommunikationsplattform zum Thema KRITIS geboten, die von der Zielgruppe gerne zum intensiven Austausch genutzt wurde“, erklärt Uwe Eisele, Marketingleiter Deutschland.

