Fachmesse InnoTrans 2024 in Berlin: Sichere Schließsysteme von dormakaba

Die 14. InnoTrans findet vom 24. bis 27. September 2024 unter dem Motto „The future of mobility“ in Berlin statt. Sie ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik und umfasst die Bereiche Bahntechnik, Bahninfrastruktur, Öffentlicher Verkehr, Innenausbau und Tunnelbau. Nachdem die erste Teilnahme auf dieser Fachmesse 2022 ein Erfolg war, beteiligt sich dormakaba auch dieses Jahr wieder mit einem attraktiven Stand in Halle 8.1, Stand 450.

Mit den mechanischen Schließsystemen hat sich dormakaba als Erstausrüster (OEM) in der Bahnindustrie einen guten Ruf erworben. Die Schließsysteme, bekannt für ihre Robustheit, ihren Patentschutz und ihre hochsicheren Schließmechanismen, sind bei Bahnprofis sehr beliebt. Die Schließsysteme von dormakaba sind so konzipiert, dass sie in einigen der schwierigsten Umgebungen mit optimaler Zuverlässigkeit funktionieren.

Die in den Schienenfahrzeugen installierten und für den Betrieb unerlässlichen Systeme umfassen elektrische Isolations- und Sicherheitskontrollschalter, Gehäuse für kritische Ausrüstungen, die wichtige Hardware wie Türsteuerungen, Ethernet, ETCS-Ausrüstung, CCTV DVR und Datenaufzeichnungsgeräte enthalten.

Halle 8.1, Stand 450

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

