RTLZWEI

Von USA nach Mexiko

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana": Geldsegen in Las Vegas und Verfolgung in Mexiko

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Glück in Las Vegas: Lillian Kellys Roulette-Tipp lässt im Casino die Kassen klingeln

Verfolgung in Mexiko und besondere Gastfreundschaft

Neue Folge der Doku-Soap am Mittwoch, den 17. Januar um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

In Las Vegas klingelt für die Kellys die Kasse. In Los Angeles sehen Joey und Co. den Reality-Check: Vom Walk of Fame bis zur Obdachlosigkeit ist hier alles vertreten. Die Überfahrt nach Mexiko gestaltet sich als abenteuerlich und schon bald bemerkt die Familie, dass hier ein anderer Wind weht. Die dritte Folge "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" ist am Mittwoch, den 17. Januar um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

"Alles auf Rot", so der Wunsch von Lillian Kelly im Casino in Las Vegas. Die älteste Tochter von Joey und Tanja Kelly bringt ihnen Glück, denn die Familie kann ihr Budget verdoppeln. Mit 1000 Dollar in der Tasche geht's für die Family weiter gen Süden. Nach einem Zwischenstopp in Los Angeles, wo sie vom Walk of Fame und der Obdachlosigkeit schockiert sind, geht's für eine Nacht nach San Diego, ehe sie nach Mexiko weiterfahren. Nach vier Stunden an der Grenze heißt es am nächsten Tag "Viva Mexico!". Schon bald merkt die Familie, dass hier ein anderer Wind weht.

"Von einem System zu kompletten Chaos", beschreibt Luke Kelly die Weiterfahrt. Immer wieder wird das Team vom Militär angehalten. "Immer, wenn sie bei uns reinkommen, bekommen sie Geschenke", so Joey Kelly. Die Familie fühlt sich stellenweise nicht wohl in Mexiko. Denn auch ein Auto, das sie wissentlich über eine Stunde verfolgt, sorgt für Bauchschmerzen. Wird die Familie an ihrer Reiseroute festhalten?

Auch auf der Fährüberfahrt nach Sinaloa plagt Tanja Kelly die Angst. Es herrscht Chaos auf der Fähre, die Familie hat kein Zimmer, schläft im Gemeinschaftsbereich mit hunderten anderen Reisenden. Doch schon nach Ankunft lernen sie das Land Mexiko wieder von seiner schönsten und gastfreundlichsten Seite kennen und ein Geschenk, das sie bekommen, wird sich positiv auf den Rest ihrer Reiseroute auswirken.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" wird produziert von Dreiwerk Entertainment GmbH.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" läuft jede Woche mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss 30 Tage auf RTL+.

Über "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana"

Der Name "Joey Kelly" steht für große Reisen und noch größere Abenteuer. Die neueste Challenge für den Musiker: Gemeinsam mit seiner Familie von Nord- nach Südamerika reisen - und das ohne Geld. Die sechsköpfige Familie stellt sich dem Abenteuer und der Frage: Wie finanzieren sie die 30.000 Kilometer lange Strecke? Welche Gefahren könnten auf sie zukommen? Und wird die Reise die Familie noch enger zusammenschweißen?