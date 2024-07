dormakaba International Holding AG

Neue Terminalgeneration für Zeiterfassung von dormakaba

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Neue Terminalgeneration für Zeiterfassung von dormakaba für mehr Individualität

Seit dem EuGH-Urteil in 2019 ist klar: Zeiterfassung wird in der Europäischen Union zur Pflicht. Als renommierter Zeiterfassungsspezialist präsentiert dormakaba jetzt die neuen dormakaba Terminals 96 00 und 98 00 der neuen K7-Reihe. Sie unterstützen individuelle Arbeitszeitmodelle, erfüllen die spezifischen Bedürfnisse der Arbeitgeber und sind darauf ausgelegt, sich an verschiedene Anforderungen und Display-Designs anzupassen. Die Terminals sind flexibel, zukunftsfähig, einfach zu integrieren und nachhaltig.

Die neuen dormakaba Terminals 96 00 und 98 00 der neuen K7-Reihe unterstützen individuelle Arbeitszeitmodelle, erfüllen die spezifischen Bedürfnisse der Arbeitgeber und sind darauf ausgelegt, sich an verschiedene Anforderungen und Display-Designs anzupassen. Die Terminals sind flexibel, zukunftsfähig, einfach zu integrieren und nachhaltig. So arbeiten die robusten Terminals energieeffizient mit einem Näherungssensor. Bei der Konstruktion wurde Wert auf Reparierbarkeit gelegt, was eine nachhaltige Wartung und langfristige Funktionsfähigkeit sicherstellen.

Das Terminal 96 00 deckt mit seinem kompakten Design und den unkomplizierten Zeiterfassungsfunktionen moderne Unternehmensanforderungen ab. Es präsentiert sich mit einem hochauflösenden, kratzfesten 5" Touchscreen und bietet eine frei gestaltbare Benutzeroberfläche. Die vielfältigen Identifikationsoptionen des Terminals, wie Smartphone, RFID und optionale biometrische Eingaben sorgen für eine sichere und anpassbare Zeiterfassung und Zutrittskontrolle.

Moderne Technologien ermöglichen nicht nur eine zuverlässige Arbeitszeiterfassung, sondern bieten auch eine Vielzahl intelligenter Funktionen wie beispielsweise “Text to Speech” in Landessprache. Das Terminal 9600 überzeugt durch seine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die einfache Integration in bestehende Systeme und sein großes Speichervolumen mit 50.000 Stammsätzen und 200.000 Transaktionen. Neben der Zeiterfassung bietet das Terminal 96 00 die Möglichkeit zur Türsteuerung oder dient als CardLink/ AoC Updateterminal für die Zutrittslösung. Das Terminal 96 00 mit seinem stabilen Gehäuse mit Rückwand aus Metallguss lässt sich auch in rauen Umgebungen problemlos einsetzen (IP65-Schutz optional).

Das neue Terminal 96 00-K07 ist ab sofort verfügbar und lieferbar. In einem zweiten Schritt folgt das größere dormakaba Terminal 98 00, das mit seinem 10,1" Touchscreen und seinen umfangreichen Funktionalitäten noch mehr Raum für Individualität bietet.

Mehr Informationen unter

https://www.dormakaba.com/de-de/angebot/produkte/systemloesungen-zutritt-und-zeit/zeiterfassung/terminal-96-00--dk_75100

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

Weiteres Material zum Download Dokument: PR_Pressemitteilung_~lgeneration_de.docx