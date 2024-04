Zutrittslösungen von dormakaba auf der SicherheitsExpo 2024

dormakaba International Holding AG

Zusammen mit den Partnern Bavaria Zeitsysteme GmbH und tobler GmbH & Co.KG präsentiert dormakaba auf der Messe in Halle 1, Stand B04 Sicherheitslösungen für den Zutritt zu Gebäuden und Räumen. In einem Showmobil werden neben der vernetzten Türlösung EntriWorX Ecosystem weitere innovative Zugangslösungen gezeigt. Neu vorgestellt werden die cloudbasierte Zutrittskontrolllösung MATRIXaaS, das mechanische Schließsystem revy, ein neues Zeiterfassungsterminal sowie Neuerungen beim Fluchtwegrettungssystem SafeRoute.

MATRIXaaS ist eine cloudbasierte Zutrittssteuerung, die sicher, flexibel und immer up- to-date ist. Basierend auf der umfassenden On Premise-Zutrittssoftware MATRIX ONE ist sie die ideale Zutrittslösung für Unternehmen mittlerer Größe und für Start-ups, die keine IT-Spezialisten und Server für die Aufrechterhaltung des Betriebes einer Zutrittssteuerung vorhalten können oder wollen.

Zusätzlichen Fokus erhält das Thema Zutrittskontrolle durch das kommende neue KRITIS Dachgesetz. Der physische Schutz von Betrieben ist ein zentrales Element des neuen Gesetzes. Der Zutritt zu sensiblen Bereichen muss gesteuert, überwacht und revisionssicher nachvollzogen werden. All das kann dormakaba mit aktuellen Zutrittssystemen gewährleisten. Interessierten Unternehmen wird ein Beratungspaket angeboten, welches einen Überblick gibt, wo im Bereich der physischen Sicherheit aktuell Handlungsbedarf besteht. Außerdem erhalten Besucher dazu Handlungsempfehlungen von Mate Ursic, Sales Consultant Digital Solutions von dormakaba, in seinem Vortrag „Das neue KRITIS-Dachgesetz. Ist Ihr physischer Gebäudeschutz fit dafür?“ am 27.06. um 13.30 Uhr.

Weitere Ausstellungsschwerpunkte sind die Partnerlösungen von Bavaria Zeitsysteme und tobler.

Halle 1, Stand B04

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

