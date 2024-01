Intelligentes, automatisches Türsystem von dormakaba

dormakaba International Holding AG

Mit MotionIQ hat dormakaba eine Innovation im Bereich Automatiktüren entwickelt mit strategischem Vorteil für alle Gebäudebetreiber: Ein intelligentes System für Automatiktüren, das die Energiebilanz des Gebäudes deutlich verbessert und gleichzeitig Betriebskosten senkt, den barrierefreien Zugang zum Gebäude erleichtert und die sichere Nutzung von automatischen Türen optimiert.

Das neue System öffnet die Tür nur dann, wenn es tatsächlich notwendig ist und schließt sie unmittelbar nach dem Durchgang. Das Prinzip ist so einfach wie intelligent: Wird eine Begehungsabsicht erkannt, berechnet MotionIQ aus zahlreichen Bewegungsvektoren den idealen Öffnungszeitpunkt sowie die Offenhaltezeit. Dafür wird ein Feld von bis zu 10 Metern im Türbereich mit einem virtuellen Netz belegt. Sobald eine Person diesen Erfassungsbereich betritt, misst MotionIQ Entfernung, Geschwindigkeit sowie Winkel von Personen und berechnet die optimale Türbewegung.

Durch dieses Verfahren spart das automatische Türsystem bis zu 50 % Energie ein und reduziert so CO2-Emissionen. Diese individuell optimierte Öffnung sorgt dafür, dass die Tür weniger als Barriere wahrgenommen wird, der Betrieb sicherer ist und die Lebensdauer der Tür verlängert wird. Durch die gezielte Steuerung der Öffnungs-, Offenhalte- und Schließvorgänge kann das System einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Energiebilanz leisten. Gleichzeitig werden Betriebskosten gesenkt, da die Türöffnungszeiten optimal gesteuert werden. Dank der intelligenten MotionIQ-Technologie, gepaart mit BUS-Kommunikation zwischen Sensor und Drehtürantrieb ED 100/250, passt sich das Türsystem selbstständig an die Umgebungs- und Nutzungsbedingungen an. Das ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Inbetriebnahme.

Die individuelle Anpassung der Öffnungs- und Schließvorgänge sorgt auch für mehr Sicherheit im Betrieb. Denn die Tür öffnet nur dann, wenn es notwendig ist und schließt sofort nach dem Durchgang. Dies minimiert das Risiko von Unfällen und Verletzungen durch offene Türen. Die Lebensdauer der Antriebstechnik wird ebenso verlängert, da unnötige Öffnungen vermieden werden. Die innovative Technologie für Automatiktüren ist ein wichtiger Schritt in Richtung energieeffizienter Gebäude und sichere Betriebsabläufe.

