SINBON Electronics

SINBON enthüllt ESG-Meilensteine im neuesten Nachhaltigkeitsbericht

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire)

Die wichtigsten Errungenschaften im Jahr 2023:

Reduzierung der Kohlenstoffemissionen nach Scope 1 und 2 um 11 % erreicht

6 % des Gesamtenergieverbrauchs (2.044.800 kWh) stammten aus selbst erzeugter erneuerbarer Energie

47 % der Führungskräfte von sind weiblich.

Erstes Jahr auf dem Bloomberg Gender Equality Index

SINBON, ein in Taiwan ansässiger Dienstleister für die Entwicklung und Integration elektronischer Verbindungen, stellt die Ergebnisse seines jährlichen Nachhaltigkeitsberichts für 2023 vor. Mehrere wichtige Meilensteine zeigen das Engagement des Unternehmens für Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) sowie für Rechenschaftspflicht und Transparenz.

Den vollständigen Bericht finden Sie im Internet: https://www.sinbon.com/files/2023_Sustainability_Report_EN.pdf

„Im vergangenen Jahr hat SINBON seine Strategie der nachhaltigen Entwicklung aktiv umgesetzt und gleichzeitig ein stetiges Wachstum der Geschäftsergebnisse erzielt", kommentierte Joseph Wang, Vorsitzender von SINBON. „Wir haben die drei großen Bereiche ökologische Nachhaltigkeit, soziale Teilhabe und Unternehmensführung aufeinander abgestimmt und halten an den Konzepten Integrität, Innovation und Teilhabe fest, um unsere Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der nachhaltigen Wertschöpfung zu verbessern."

Umwelt und Energiemanagement

Zur Energieversorgung hat SINBON mehrere neue Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 3 MW in Betrieb genommen, wodurch sich der Gesamtverbrauch an selbst erzeugter erneuerbarer Energie auf 2.044.800 kWh bzw. 6,56 % des Gesamtstromverbrauchs der Gruppe erhöht. Darüber hinaus erhielten die SINBON-Werke in Miaoli, Tongcheng, Jiangyin und Beijing TongAn alle die ISO 50001-Zertifizierung, die den Unternehmen hilft, durch ein Energiemanagementsystem Energie zu sparen, was zu einer jährlichen Gesamteinsparung von 1.171.705 kWh beitrug.

Bei den Kohlenstoffemissionen erreichte SINBON eine 11%ige Reduzierung der Scope 1 (direkten) und 2 (indirekten) Kohlenstoffemissionen. Dies ist ein bedeutender Fortschritt im Hinblick auf das kurzfristige Ziel des Unternehmens, die Emissionen von Scope 1 und 2 bis 2025 um 18 % zu reduzieren (mit 2021 als Basisjahr). Darüber hinaus erhielten vier SINBON-Produkte die ISO 14067-Zertifizierung, mit der der Kohlenstoff-Fußabdruck eines Produkts (CFP) bewertet und offiziell festgelegt wird.

Die Einnahmen von SINBON aus nachhaltigen Industrien stiegen von 44 % im Jahr 2022 auf 47 % im Jahr 2023, und ein wachsender Anteil davon kommt speziell aus dem Sektor der grünen Energie, mit 30,33 % gegenüber 26,81 % im Jahr 2022.

Im Hinblick auf die biologische Vielfalt wird SINBON im Jahr 2024 den Rahmen der Taskforce für naturbezogene Finanzinformationen übernehmen und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 eine positive Nettoauswirkung auf die biologische Vielfalt zu erreichen.

Menschen und Gemeinschaften

SINBON wurde im Jahr 2023 von HR Asia als „Bester Arbeitgeber in Asien" ausgezeichnet, was den Fokus auf die Mitarbeiter widerspiegelt. Das Unternehmen setzt sich für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (DEI) ein und bietet DEI-Kurse und -Schulungsprogramme an, um die Teammitglieder zu schulen und zu informieren. Um Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund willkommen zu heißen und einzubeziehen, führt das Unternehmen auch multikulturelle Rekrutierungs- und Schulungsprogramme durch. Darüber hinaus erreichte das Unternehmen im Jahr 2023 einen Frauenanteil von 47 % unter den Führungskräften – auch das erste Jahr, in dem es unter nur 16 Unternehmen aus Taiwan in den Bloomberg Gender Equality Index aufgenommen wurde.

Für die lokalen Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, hat SINBON zahlreiche Programme, um etwas zurückzugeben:

Insgesamt 715 kg Abfall an drei Standorten beseitigt

250 Bäume angenommen

Spenden an 4 Tierschutzorganisationen

Spende des Erlöses von 1.000 Packungen Leopard Cat Rice zur Rettung der Leopardenkatze in Miaoli, Taiwan

Teilnahme am Shennong-Programm, bei dem Kinder aus 2 Grundschulen lernen, wie man etwas anbaut und sich gesund ernährt

Zweisprachige Freiwillige von SINBON unterrichteten 7 verschiedene Englischkurse an der Sing Long Elementary School

