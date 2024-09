Rebike Mobility GmbH

Refurbished E-Bikes jetzt auch im Dienstradleasing

Nachhaltige Mobilität: Rebike Mobility und BusinessBike geben E-Bikes ein zweites Leben

Endlich sind gebrauchte und professionell wiederaufbereitete E-Bikes im beliebten Dienstradleasing erhältlich. Rebike, Deutschlands größter E-Bike-Refurbisher und der Dienstradleasing-Spezialist BusinessBike schaffen mit diesem Angebot einen echten Kreislauf – und eine günstige und nachhaltige Alternative zum Neu- und Direktkauf. Die Kund:innen profitieren gleich mehrfach, das Angebot ist groß – und die refurbished E-Bikes im Dienstradleasing sind ab sofort auf rebike.com verfügbar.

Arbeitnehmer:innen bekommen eine attraktive Alternative auf der Suche nach einem E-Bike: Ab sofort gibt es im Dienstradleasing von BusinessBike auch wiederaufbereitete Modelle vom Marktführer Rebike. Damit lassen sich jetzt die Vorteile eines refurbished E-Bikes mit denen eines Dienstrads kombinieren. E-Bikes, die nach beendeten Leasingverträgen zu BusinessBike zurückkommen, werden von Rebike in deren Premium Refurbishment Programm professionell aufbereitet. Nach dem über 100 Schritte umfassenden Prozess sind die E-Bikes wie neu und gegenüber dem Neukauf bis zu 40% günstiger. Im Dienstradleasing werden sie nun erneut angeboten und bekommen quasi ein zweites Leben – die Kund:innen sparen gegenüber einem Direktkauf erneut. Der Abschluss erfolgt über die Website auf rebike.com.

Gleichzeitig ist die Kooperation ein echter Meilenstein für nachhaltiges und zirkuläres Wirtschaften: Die beiden Unternehmen schließen einen echten Kreislauf. Denn dank der hohen Qualitätsstandards des Premium Refurbishments von Rebike ist auch ein mehrfacher Zyklus aus Wiederaufbereitung und Leasing möglich – eine echte Win-Win-Situation für die Umwelt und für alle E-Biker:innen.

Nachhaltiger Konsum: Re-Use bei E-Bikes

Re-Use liegt bei Smartphones oder Laptops längst im Trend. Aber auch 37 % aller Kaufinteressenten können sich vorstellen, ein wiederaufbereitetes E-Bike zu erwerben (Focus E-Bike Studie 2023) – aus Nachhaltigkeitsüberlegungen und dank wachsender Angebote.

„Wir beobachten, dass immer mehr Menschen über die Auswirkungen ihres Kaufverhaltens nachdenken und Alternativen suchen. Gerade bei E-Bikes ist die Aufbereitung und Weiterverwendung eine sehr smarte Wahl: Kund:innen bekommen ein technisch gleichwertiges Produkt deutlich günstiger und schonen dabei die Umwelt. Re-Use liegt deshalb im Trend und refurbished E-Bikes gehören schon bald zum Standardangebot in der Fahrradbranche. Den nächsten Schritt dafür gehen wir jetzt zusammen mit unserem Partner BusinessBike: Im Dienstradleasing wird der Umstieg auf ein refurbished E-Bike noch attraktiver. Unsere Kund:innen profitieren gleich mehrfach – und E-Bikes werden deutlich länger genutzt“, erklärt Rebike CEO und Co-Gründer Thomas Bernik.

Diese Einschätzung wird von Rolf Höring, Geschäftsführer bei BusinessBike unterstützt: „Die Zusammenarbeit mit Rebike ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, das Fahrrad als umweltfreundliche Alternativefür möglichst viele Menschen einfach zugänglich zu machen und dabei einen positiven Beitrag für unseren Planeten zu leisten. Nachhaltigkeit undZirkularität sind zentrale Bestandteile unserer Mission. Deshalb freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit Rebike Rückläufern aus dem Dienstradleasing ein zweites Leben schenken können.Jedes aufbereitete E-Bike, das einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin findet, schont Ressourcen und ist ein Schritt hin zu einer grüneren Zukunft.“

Über Rebike Mobility

Rebike Mobility ist Deutschlands größtes Recommerce-Unternehmen für E-Bikes und betreibt Europas größtes und modernstes E-Bike Refurbishment Center. Das Münchner Unternehmen vertreibt generalüberholte E-Bikes namhafter Markenhersteller über die Online-Plattform rebike.com, über Second-Use-Marktplätze von Partnern wie Decathlon und eBay sowie über das Dienstradleasing-Programm von BusinessBike und in eigenen Flagship-Stores in München, Frankfurt am Main und Oberstdorf.

Rebike übernimmt große Mengen gebrauchter E-Bikes von namhaften Leasinggebern und Händlern und verlängert deren Lebensdauer durch professionelle Aufbereitung. Jährlich werden rund 15.000 E-Bikes in einem eigens entwickelten und vom TÜV Rheinland zertifizierten Refurbishment-Verfahren generalüberholt. Kund:innen profitieren von einer breiten Modellpalette, günstigen Preisen und einem professionellen Kundenservice. So bietet Rebike eine attraktive Alternative zum Neukauf von Fahrrädern und trägt mit seinem zirkulären Geschäftsmodell zur Mobilitätswende, Klimaschutz und zur Schonung begrenzter Ressourcen bei. Das Unternehmen wurde 2018 von den Geschäftsführern Thomas Bernik und Sven Erger gegründet und beschäftigt rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten München, Kempten, Oberstdorf und Frankfurt am Main. Zum Portfolio des Unternehmens gehört auch der E-Bike-Abo-Service ebike-abo.de.

Über BusinessBike

Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Fachhändler und Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an – für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere Informationen unter www.businessbike.de.