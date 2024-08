Stadtmuseum Aarau

Familien-Monat im Stadtmuseum Aarau

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Familien-Monat im Stadtmuseum Aarau

Ausstellung und Fest zum KITA-Jubiläum, Eltern-Kind-Treff, der Aargauer Familientag und eine Ausstellung über Paargeschichten: Im September stehen im Stadtmuseum Aarau die Familien im Zentrum.

Mehr zum Programm unter stadtmuseum.ch

Im September feiert das Stadtmuseum Aarau die Familien

Seit dem 20. August feiert die KITA Aarau mit einer kleinen Ausstellung von heroischen Bastelwerken im Foyer des Stadtmuseums ihr 50-Jahr-Jubiläum. Am Samstag, 7. September gibt es zudem ein grosses Fest mit MEGA-Töggelikasten, Fotostudio und Musik von Kindern für Kindern auf dem Schlossplatz. Weiter ist vom 10. bis 20. September das städtische Familienzentrum auf Besuch im Stadtmuseum und organisiert an acht Vormittagen einen offenen Eltern-Kind-Treff vor der offiziellen Museumsöffnungszeit. Dabei können auch verschiedene Selbsthilfegruppen kennengelernt werden. Dies findet im Rahmen des Aargauer Familientags sowie der Aktionstage Psychische Gesundheit statt. Zu Letzteren beleuchten die Katholische Landeskirche Aargau und der Verband der Aargauer Psycholog*innen (VAP) in einer Ausstellung das Paarleben: Was hält Paare zusammen? Und was erleben Paare? Die vielfältigen Antworten gibt's ab 11. September im Foyer des Stadtmuseums Aarau.

KITA-Ausstellung mit heldenhaften Bastelwerken ab 20. August (Eintritt frei)

KITA-Fest mit Mega-Töggelikasten, Fotostudio, mit Musik von Kindern für Kinder und Hot Dogs, Sa, 7. September, 10-14 Uhr (Eintritt frei)

Familienzentrum auf Besuch im Foyer

Offener Treff für Familien mit Kleinkindern, 10. bis 20. September, Di-Fr, 9-11 Uhr (Eintritt frei)

Kennenlerntage Selbsthilfegruppen

Kinder mit AD(H)S (Mi, 11.9.), Geburtstrauma (Di, 17.9.), Sternenkinder (Mi, 18.9.) und Hochsensibilität (Fr, 20.9.), jeweils 9-11 Uhr (Eintritt frei)

Paargeschichten im Foyer Ausstellung der Katholischen Landeskirche Aargau und des Verbands der Aargauer Psycholog*innen ab 11. September (Eintritt frei)

Spezialprogramm zum Aargauer Familientag Blaudrucke zaubern mit der Superkraft der Sonne oder Comic-Held:innen zeichnen, Sa/So, 14./15. September, 14-16 Uhr

Weitere Programmpunkte zu den Aarauer Familientagen unter https://www.gesellschaft-aarau.ch/kind-familie/1-aargauer-familientag-standort-aarau.html/1771

Durchgehend während den Museumsöffnungszeiten: Die Supertiger-Spur in «geliebt, gelobt, gehypt – Eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole» lädt Familien mit Kindern ab 4 Jahren zum Rätseln, Spielen, Gamen, Lego bauen, heldenhaft posieren und KI erforschen ein.

(Kinder bis 16 Jahre Eintritt frei, Erwachsene Museumseintritt)

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch