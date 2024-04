Constantin Film

DAS GEHEIMNIS VON LA MANCHA begeistert das Premierenpublikum in Stuttgart und München

Kein Sturmmonster, dafür turbulente Unterhaltung und tosenden Applaus gab es am Sonntag in Stuttgart, als Studio 100 International und die M.A.R.K.13 - Group im Gloria Innenstadtkino die Deutschland-Premiere ihres neuen Animationsfilms DAS GEHEIMNIS VON LA MANCHA, der am 1. Mai im Verleih der Constantin Film in den Kinos anlaufen wird, feierten. Das fulminante und rasante Animationsabenteuer für Kinder lief außer Konkurrenz im Programm des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart (ITFS).

Marina Blanke, bekannt als "Checkerin Marina", die der mutigen Victoria ihre Stimme leiht, stand Groß und Klein für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Die anwesenden Produzenten Thorsten Wegener (Studio 100 International) und Dominique Schuchmann (M.A.R.K.13) freuten sich nach dem Film über begeisterten Beifall und strahlende Gesichter bei den Kindern.

Bereits eine Woche zuvor lud Studio 100 International Family & Friends zu einer Vor-Premiere des Films in den Mathäser Filmpalast in München. Das Publikum vor Ort freute sich über Julian Janssen, bekannt als "Checker Julian", der mit seiner Stimme Alfonso Quijote zum Leben erweckt und die Vorfreude auf den offiziellen Kinostart anheizte.

Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/QBXtxAU07Gs

Inhalt: Der 11-jährige Alfonso Quijote hat eine blühende Fantasie. Wie schon sein Vorfahre Don Quijote muss er seine Heimat La Mancha stets gegen unsichtbare Ungeheuer verteidigen. Unterstützung erhält er dabei vom Nachbarsjungen Pancho Panza, seinem heimlichen und einzigen Freund. Als ein bedrohlicher Sturm aufzieht und der zwielichtige Geschäftsmann Carrasco den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt ein unwiderstehliches Angebot macht, ihre Häuser zu verkaufen, ist Alfonso zunächst der Einzige, der darin einen Zusammenhang vermutet. Mit Pancho und seiner insgeheimen Liebe Victoria macht er sich auf, Carrascos mächtiges Sturm-Monster zu bezwingen. Auf ihrem fantastischen Abenteuer erfahren die drei, was wahre Freundschaft bedeutet und dass die eigene Vorstellungskraft Großes bewirken kann.

DAS GEHEIMNIS VON LA MANCHA ist eine Produktion von Studio 100 International, GF Films und M.A.R.K. 13 - COM in Zusammenarbeit mit Studio Isar Animation, M.A.R.K. 13 - STUDIOS, 3 Doubles Producciones, Quixotes Films und Infinity Hill. Den Verleih übernimmt Constantin Film. Gefördert wurde der Film von DFFF Deutscher Filmförderfonds, FFF FilmFernsehFonds Bayern, FFA Filmförderungsanstalt, MFG Baden-Württemberg, INCAA Nationale De Cine Y Artes Audiovisuales und Canary Islands Film.

Kinostart: 1. Mai 2024 im Verleih der Constantin Film

Deutsche Stimmen: Julian Janssen, Marina Blanke, u.w.

Regie:Gonzalo Gutiérrez

Drehbuch: Carlos Kotkin, Pablo Ricardo Biondi, Gonzalo Gutiérrez

Produzent*innen: Thorsten Wegener, Florencia Lemoine, Dominique Schuchmann, Gonzalo Gutiérrez

Co-Producer: Benjamin Ey

Executive Producers: Martin Krieger, Holger Weiss

Co-Executive Producers: Axel Kuschevatzky, Phin Glynn, Cindy Teperman

