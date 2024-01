Alle (ots) - Die richtige Zahlenkombination 13, 19, 25, 26, 33, 40 sowie die Traumzahl 1 wurden heute Abend in Frankreich getippt. Somit gehen 30 Jahre lang monatlich CHF 22'222 an eine glückliche Gewinnerin oder an einen glücklichen Gewinner. Auch der Preis im zweiten Gewinnrang geht heute Abend nach Frankreich. EuroDreams Die Lotterie EuroDreams wird seit November 2023 in der Schweiz angeboten. Die Ziehungen finden ...

mehr