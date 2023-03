SINBON Electronics veranstaltet gemeinsam mit Rafael Micro ein Webinar über den Matter-Standard und dessen Einsatz in IoT-Geräten

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - SINBON Electronics (TWSE: 3023), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen, wird auf der electronica 2022 in München einige seiner bahnbrechenden Lösungen vorstellen. Am Stand 241 in Halle A2 werden Sie die neuesten Innovationen in den ...

mehr