Dash Hudson tritt dem TikTok-Marketing-Partnerprogramm bei

Die TikTok-Lösung von Dash Hudson ermöglicht es Marken, in der neuen Ära der digitalen Unterhaltung zu gewinnen

Dash Hudson freut sich, bekannt zu geben, dass TikTok die weltweit führende Social-Marketing-Softwarelösung zum Gründungspartner seiner Content-Marketing-Spezialität ernannt hat und damit die Entwicklung von drei bahnbrechenden eigenen Tools ermöglicht, die für Marken unerlässlich sind, um ihre TikTok-Strategie zu meistern und auf der Plattform zu gewinnen.

„Wir bei TikTok sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Marken die Entwicklung großartiger Inhalte zu erleichtern, die bei ihren Communities Anklang finden", so Melissa Yang, Head of Ecosystem Partnerships bei TikTok. „Wir freuen uns, unsere neuen Content-Marketing-Partner im TikTok-Marketing-Partnerprogramm willkommen zu heißen und mit einigen der vertrauenswürdigsten Partner der Branche zusammenzuarbeiten. Diese Partner bieten Vermarktern einfache, effektive Tools, die ihnen helfen, regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen, wertvolle Einblicke in die Performance zu gewinnen und sinnvoll mit ihren Communities zu interagieren"

Die Art und Weise, wie das Publikum online mit Marken in Kontakt tritt, hat sich deutlich verändert, weg vom traditionellen Modell der sozialen Medien und hin zur digitalen Unterhaltung.

Thomas Rankin, Mitbegründer und CEO von Dash Hudson, beschreibt digitale Unterhaltung als "das Produkt der Kollision von Technologie und Kultur". In dieser neuen Dimension ist die Reichweite nicht mehr durch die Größe des eigenen Netzwerks begrenzt, sondern wird durch die Stärke der geteilten Inhalte vorangetrieben. Dieses Paradigma erlaubt es Vermarktern, sich wieder auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: kreativ sein - und Dash Hudson ist die einzige Lösung auf dem Markt, die Kreativität und Daten miteinander verbindet.

„TikTok ist Unterhaltung. Es hat die Art und Weise, wie digitale Vermarkter Verbraucher ansprechen, grundlegend verändert und steht bei den CEOs und CMOs, mit denen wir zusammenarbeiten, ganz oben auf der Prioritätenliste. Die ausgefeilten Erkenntnisse von Dash Hudson geben Marken das Vertrauen, ihre Investitionen in Kurzvideos weiter zu erhöhen", sagt Thomas Rankin, Mitbegründer und CEO von Dash Hudson. „TikTok ist eine Gelegenheit für Marken, zu ihrer Essenz zurückzukehren, spielerisch zu sein und neue Gemeinschaften aufzubauen. Wir freuen uns sehr, mit dem Team von TikTok zusammenzuarbeiten, um Top-Marken und Einzelhändler dabei zu unterstützen, Videos zu erstellen, die Konsumenten auf der ganzen Welt unterhalten und Freude bereiten."

Speziell entwickelt, um die Magie der Unterhaltungsplattform zu entfesseln, hat Dash Hudson die API von TikTok genutzt, um Einblicke, Video-Veröffentlichung und Community-Verwaltungs- Funktionen zu schaffen, die den Vermarktern die Lösungen bieten, die sie zur Steigerung ihrer Leistung benötigen. Neben der API kündigt Dash Hudson auch die Einführung von drei revolutionären und proprietären Tools für Marken an, um das Engagement und die Auffindbarkeit weiter zu vertiefen: Entertainment Score, Trending Video Notifications und Trending Sounds.

Unterhaltung Score

Mit dem exklusiven Entertainment Score von Dash Hudson können Marken messen, wie gut ihre TikTok-Videos ihr Publikum unterhalten. So können sie sich auf das konzentrieren, was funktioniert, und den größten Nutzen für ihr Unternehmen erzielen.

Trending Video-Benachrichtigungen

Exklusiv für Dash Hudson können Marken mit Trending Video Notifications ein tiefes Verständnis dafür entwickeln, welche TikToks an Dynamik gewinnen, so dass sie schnell Maßnahmen für leistungsstarke Inhalte auf eigenen und bezahlten Seiten ergreifen können.

Trending Sounds

Dash Hudsons Trending Sounds ist eine bahnbrechende Funktion, die die beliebtesten und aufstrebendsten Soundtrends auf TikTok kuratiert und es Marken ermöglicht, ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, indem sie die relevantesten und chancenreichsten Momente finden, um ihre Kreativität zu entfalten. Mit dieser Funktion erhalten Marken auch sofortige Informationen darüber, wie ein bestimmter Sound von anderen Künstlern verwendet wird, und können so schnell reagieren.

Angesichts der bemerkenswerten Umstellung der Branche auf Video-First-Feeds und der zunehmenden Vorliebe der Gesellschaft für kurze, mobile Videos haben Marken die seltene Gelegenheit, ihre Marketingbemühungen zu überdenken. Die heute bekannt gegebene Partnerschaft zwischen Dash Hudson und TikTok ermöglicht es dem führenden Anbieter von Social-Marketing-Software, Innovationen zu entwickeln, die die weltweit größten Marken bei der Umstellung auf die Erstellung von Inhalten mit Unterhaltungswert unterstützen.

Über Dash Hudson

Dash Hudson wurde 2015 mit der Mission gegründet, Marken die Möglichkeit zu geben, ihr Engagement durch Fotos und Videos zu vertiefen. Heute unterstützt der Weltmarktführer für Social-Marketing-Software Unternehmen wie Condé Nast, Apple und Unilever dabei, ihre kreativen Superkräfte freizusetzen und ihre Strategien mit der Geschwindigkeit der sozialen Netzwerke zu verbessern. Dash Hudson geht noch einen Schritt weiter, indem es die Leistung von Fotos und Videos vorhersagt, Trends analysiert und das Markenwachstum in sozialen Medien, Unterhaltungsmedien und E-Commerce-Marketingkanälen beschleunigt.

Über das Marketing-Partner-Programm

Das TikTok Marketing Partner Programm ist eine Gemeinschaft sorgfältig ausgewählter und innovativer Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, die es Vermarktern ermöglichen, mit ihrer Strategie zu starten, zu wachsen und wiederholbare Erfolge zu erzielen. TikTok zeichnet Partner aus, die über ein breites Spektrum an Branchenkenntnissen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz auf TikTok in den Kategorien Kreativ, Messung, Kampagnenmanagement, Effekte, Sound und Handel verfügen.

