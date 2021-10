Celigo

Celigo ist das erste und einzige iPaaS-Unternehmen, das Geschäftsprozesse über mehrere Cloud-Anwendungen hinweg durch eine einzige vorgefertigte Integration automatisiert

Celigo Business Process Automations bieten End-to-End-Geschäftsprozessabläufe, die operative Exzellenz und bahnbrechendes Wachstum für mittelständische Unternehmen beschleunigen

Celigo, der führende Anbieter von Integration Platform-as-a-Service (iPaaS) für den Mittelstand, hat die Verfügbarkeit der ersten und einzigen Produkte zur Geschäftsprozessautomatisierung angekündigt, die mehrere Cloud-basierte Anwendungen in eine zentrale Hub-Anwendung integrieren können. Mithilfe des Hubs als zentrale Quelle oder zentrales Ziel können Teams Dropdown-Menüs und sofort einsatzbereite Workflows verwenden, um einen gesamten Geschäftsprozess schnell zu automatisieren, indem alle erforderlichen Anwendungen in einen einzigen, zusammenhängenden Ablauf integriert werden. Die neuen Celigo-Produkte verwenden Best Practices mit eingebetteter Geschäftslogik, um manuelle Prozesse zu eliminieren, die Datenintegrität im gesamten Unternehmen zu gewährleisten und eine durchgängige Prozessautomatisierung ohne dass knappe, teure technische Ressourcen notwendig sind.

"Vor der Verwendung der Celigo-Plattform verbrachten wir Stunden mit manuellen Prozessen und litten unter getrennten Daten und Arbeitsabläufen", sagte Jeremy Vandenberg, IT-Informationsanalyst bei MOTIS Brands. "Jetzt können wir eine komplette Automatisierung in einem Bruchteil der Zeit abschließen und haben eine ganzheitlichere Sicht auf den gesamten Prozess, sodass wir fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen können."

"Celigo hat den Wert von iPaaS neu definiert, indem es mehr geschäftliche Auswirkungen bietet und gleichzeitig den Bedarf an Engineering-Ressourcen reduziert", sagte Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo. "Indem wir über einfache Punkt-zu-Punkt-Integrationen hinausgehen und einen wirklich vernetzten End-to-End-Workflow anbieten, der in einer Hub-Anwendung verankert ist, ermöglichen wir unseren Kunden operative Exzellenz und bahnbrechendes Wachstum durch optimale Geschäftsprozessautomatisierung."

Drei Business Process Automation-Produkte sind ab sofort verfügbar:

Automatisierung von Data Warehouse-Geschäftsprozessen

Automatisierung von Geschäftsprozessen von der Auszahlung bis zum Abgleich

Onboarding und Offboarding von Mitarbeitern für die Automatisierung von Geschäftsprozessen

Automatisierung von Data Warehouse-Geschäftsprozessen:

Celigo automatisiert die Extraktion von Quelldaten aus einer unbegrenzten Anzahl von Geschäftsanwendungen und lädt diese dann automatisch in ein Data Warehouse wie Snowflake, BigQuery oder Amazon Redshift.

Die Vorteile umfassen:

Schnelle Wertschöpfung durch Verwendung vorgefertigter Data-Warehouse-Integrationen mit sofort einsatzbereiten Konfigurationen für gängige Cloud-basierte Anwendungen

durch Verwendung vorgefertigter Data-Warehouse-Integrationen mit sofort einsatzbereiten Konfigurationen für gängige Cloud-basierte Anwendungen Einblicke in verkürzter Zeit, da Business-Analysten Daten aus Quellsystemen schnell in das Data Warehouse verschieben können, ohne dass ein Data Engineer benötigt wird

da Business-Analysten Daten aus Quellsystemen schnell in das Data Warehouse verschieben können, ohne dass ein Data Engineer benötigt wird Erweiterte Anwendungsfälle, wie Reverse ETL zum Verschieben von Daten aus dem Data Warehouse zurück in Zielanwendungen mithilfe flexibler Integrationsanpassungen und Erweiterungen

Automatisierung der Geschäftsprozesse von der Auszahlung bis zum Abgleich:

Celigo automatisiert den Abgleich von Zahlungsvorgängen, die über ein Zahlungsgateway wie PayPal, Stripe, Amazon Pay oder Braintree abgewickelt werden, mit den in einem ERP-System enthaltenen Bestelldaten.

Die Vorteile umfassen:

Kontrollierte Kosteneinsparungen durch Übergang zum Management by Exception, anstatt jede Transaktion abzustimmen

durch Übergang zum Management by Exception, anstatt jede Transaktion abzustimmen Erhöhtes Streitigkeitsbewusstsein durch sofortiges Erkennen von Diskrepanzen und ungeklärten Beträgen

durch sofortiges Erkennen von Diskrepanzen und ungeklärten Beträgen Beschleunigter Monatsabschluss durch Eliminierung fehleranfälliger und zeitaufwändiger manueller Abstimmungen

Onboarding und Offboarding von Mitarbeitern für die Automatisierung von Geschäftsprozessen:

Celigo automatisiert die Onboarding- und Offboarding-Logistik durch Verbindung von Personalinformationssystemen wie ADP, SAP SuccessFactors und BambooHR mit anderen Anwendungen für Aktivitäten wie Gehaltsabrechnung und Provisionierung.

Die Vorteile umfassen:

Sicherer Onboarding- und Offboarding-Process durch Automatisierung der Mitarbeiterbereitstellung, die riskante manuelle Prozesse durch anpassbare Abläufe ersetzt

durch Automatisierung der Mitarbeiterbereitstellung, die riskante manuelle Prozesse durch anpassbare Abläufe ersetzt Erklassige Erfahrungen bei Neuanstellungen, indem die Personalabteilung Integrationen und Workflows besitzen, pflegen und anpassen kann

indem die Personalabteilung Integrationen und Workflows besitzen, pflegen und anpassen kann Flexibilität, um einzigartige Geschäftsanforderungen durch anpassbare Integrationen mit Hunderten von Konnektoren zu erfüllen

Um mehr darüber zu erfahren, wie Celigo die End-to-End-Geschäftsprozessautomatisierung Ihres Unternehmens optimieren kann, nehmen Sie an den virtuellen Einführungsveranstaltungen täglich vom 9-11. November 2021 um 10 Uhr Pacific Time teil.

Über Celigo

Celigo ist der führende Anbieter von Integration Platform-as-a-Service (iPaaS) für den Mittelstand. Celigo wurde als G2 Best Software im Jahr 2021ausgezeichnet und ermöglicht bahnbrechendes Wachstum, kontrolliertes Kostenmanagement und hervorragende Kundenerfahrungen, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess - auf jeder Ebene des Unternehmens - optimal automatisiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.celigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

