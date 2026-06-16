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Mit dem mobilen Klimagerät ecoQ CoolAir 12 Energy Saver antwortet ecofort auf einen wachsenden Trend

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(Pressemitteilung, Nidau, 16.06.2025)Klimaanlagen galten in der Schweiz lange als Luxus – etwas für Hotels, Bürotürme oder südliche Länder, aber nicht für den normalen Haushalt. Das ändert sich. Immer häufigere Hitzewellen, tropische Nächte und Temperaturen jenseits der 30 Grad machen aus dem einstigen Komfort-Extra eine ernsthafte Frage der Lebensqualität. Mobile Klimageräte sind in Schweizer Haushalten auf dem Vormarsch – und die Anforderungen sind klar: Sie sollen wirksam kühlen, wenig Strom verbrauchen, keinen Lärm machen und ohne Installation funktionieren. Mit dem ecoQ CoolAir 12 Energy Saver zeigt ecofort, dass all das in einem Gerät möglich ist.

Inverter-Kompressor – die Technologie, die den Unterschied macht

Das Herzstück des ecoQ CoolAir 12 Energy Saver ist sein Inverter-Kompressor – dieselbe Technologie, die auch im Midea PortaSplit verbaut ist. Anders als herkömmliche Kompressoren schaltet er nicht einfach ein und aus, sondern regelt seine Leistung stufenlos und bedarfsgerecht. Das Ergebnis überzeugt mit Zahlen: rund 16 Prozent weniger Stromverbrauch im Vergleich zum Standard-CoolAir 12 und ein um rund 30 Prozent reduzierter Geräuschpegel. Mit 47,5 Dezibel im Night Mode ist das Gerät selbst im Schlafzimmer kaum wahrnehmbar.

Schon vor der Heimkehr kühlen

Was früher Wunschdenken war, ist mit der ecofort SMART App Realität: Der ecoQ CoolAir 12 Energy Saver lässt sich von überall steuern – ob aus dem Büro, unterwegs oder aus dem Urlaub. Über den integrierten Thermostat wird eine Wunschtemperatur zwischen 16 und 32 Grad eingestellt. Ist sie erreicht, pausiert das Gerät automatisch und springt erst wieder an, wenn es nötig ist. So wartet zu Hause kein Backofen mehr, sondern angenehme Kühle.

Kompakt, durchdacht, überall einsetzbar

Der ecoQ CoolAir 12 Energy Saver ist 20 Prozent kompakter und 8 Prozent leichter als das Standardmodell. Die abgeschrägte Gehäuseoberfläche verbessert die Luftverteilung im Raum und macht die Bedienung komfortabler. Das dezente Design fügt sich in Wohnzimmer, Büro oder Schlafzimmer ein, ohne optisch aufzufallen. Dank Rollen lässt sich das Gerät mühelos von Raum zu Raum bewegen – ganz ohne Bohren, ohne feste Installation und ohne behördliche Bewilligung. Der Hot-Air-Stop zur Fensterabdichtung ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Autostart – ideal in Kombination mit Photovoltaik

Für Haushalte mit Solaranlage bietet der ecoQ CoolAir 12 Energy Saver eine besonders sinnvolle Funktion: Die Autostart-Funktion nimmt den Betrieb nach einem Stromausfall automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen wieder auf. So lässt sich das Gerät ideal mit einer Photovoltaik-Anlage oder externen Zeitschaltuhren kombinieren – das Gerät kühlt genau dann, wenn eigener Strom fliesst.

Highlights im Überblick

Inverter-Kompressor: Stufenlose Leistungsregelung – rund 16 Prozent Stromersparnis gegenüber dem Standard-CoolAir 12.

Night Mode: 47.5 Dezibel Geräuschpegel – rund 30 Prozent leiser als das Vorgängermodell.

App-Steuerung: Fernzugriff via ecofort SMART App mit Thermostat-Funktion (16–32 °C).

Kompaktes Design: 20 Prozent kleiner, 8 Prozent leichter – mit optimierter Luftverteilung durch abgeschrägte Oberfläche.

Autostart: Automatische Wiederaufnahme des Betriebs nach Stromunterbruch – optimal für PV-Anlagen.

Keine Installation nötig: Inklusive Hot Air Stop – einstecken, einschalten, fertig.

Mit dem ecoQ CoolAir 12 Energy Saver bietet ecofort eine mobile Klimalösung, die in Effizienz, Komfort und Flexibilität neue Massstäbe setzt. Wer kühlen will, ohne auf Strom, Ruhe oder Beweglichkeit zu verzichten, findet in ihm die richtige Antwort auf heisse Schweizer Sommer.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Cegen Woldeiesus Content-Marketing-Managerin | Medien +41 32 511 11 70 | cegen@ecofort.ch