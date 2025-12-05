RTLZWEI

Katha Rosa x Gestört aber GeiL präsentieren neue Version von "Schwarzer Hund"

München (ots)

Emotionaler Deep-House-Remix über den inneren Kampf mit Depressionen

"Schwarzer Hund" (Gestört aber GeiL Version) erscheint am Freitag, 5. Dezember 2025

Nach dem eindringlichen Erfolg ihrer Original-Single "Schwarzer Hund" öffnet Katha Rosa mit Gestört aber GeiL ein neues Kapitel: Gemeinsam präsentieren sie eine Neuinterpretation, die die emotionale Tiefe des Songs mit treibender Club-Energie verbindet und das Thema Depression auf einer neuen Ebene behandelt.

Katha Rosa und das DJ-Duo Gestört aber GeiL vereinen in der "Gestört aber GeiL Version" von "Schwarzer Hund" emotionale Intensität mit elektronischer Dynamik. Während die Originalversion Kathas persönlichen Kampf mit dem "Black Dog" - der britischen Metapher für Depression - eindrucksvoll beschreibt, verwandelt der Remix diese Schwere in eine mitreißende Mischung aus Melancholie und Deep-House. Katha Rosas markante Stimme und die berührenden Lyrics verschmelzen dabei mit dem charakteristischen Sound von Gestört aber GeiL: warm, atmosphärisch und nachhallend. Damit bilden sie ein neues und interessantes Zusammenspiel. Umso schöner, dass Katha Rosa, Gestört aber GeiL bei ihrer kommenden Tour begleiten wird.

Über Katha Rosa:

Katha Rosa hat seit ihrem Durchbruch mit "Nein (Du kannst mir nicht weh tun)" Millionen Streams gesammelt und war in zahlreichen TV- und Radioformaten zu sehen, darunter ZDF, KiKA und Stern. Mit ihren Songs bringt sie emotionale Themen auf den Punkt und erreicht ein breites Publikum.

Über Gestört aber GeiL:

Seit ihrem Debüt 2015 haben Gestört aber GeiL die deutsche Musiklandschaft entscheidend geprägt. Mit ihrem aktuellen vierten Studioalbum "IIII", zahllosen Gold- und Platin-Auszeichnungen und ausverkauften Touren zählen sie zu den bekanntesten elektronischen Acts Deutschlands.

Die "Gestört aber GeiL Version" von "Schwarzer Hund" verbindet berührende Lyrics mit energiegeladenem Sound und macht den Song zu einem Track, der sowohl emotional bewegt als auch zum Tanzen einlädt.

Die Single "Schwarzer Hund" (Gestört aber GeiL Version) von Katha Rosa und Gestört aber GeiL ist ab dem 5. Dezember 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

