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Wenn die Wohnung zur Gefahr für die Katze wird

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(Pressemitteilung, Nidau, 27.04.2026) Moderne Wohnungen gelten als komfortabel und energieeffizient. Doch dichte Fenster und gute Dämmung haben eine Schattenseite: In Räumen ohne ausreichenden Luftaustausch reichern sich Staub, Schimmelsporen, Milbenkot, Pollen und Küchendämpfe in bedenklicher Konzentration an. Besonders betroffen sind Tiere, die den Grossteil ihres Lebens bodennah verbringen – genau dort, wo schwere Schadstoffpartikel sich absetzen.

Stille Belastung mit ernsten Folgen

Während Menschen schlechte Raumluft oft erst spät bemerken, reagieren Katzen empfindlicher: Ihr Atemvolumen ist im Verhältnis zum Körpergewicht deutlich höher als beim Menschen, ihre Lunge filigraner gebaut. Die Folgen einer dauerhaften Belastung reichen von chronischem Husten über Atemnot bis zu akuten Asthmaanfällen.

Hinzu kommt: Gerade im Frühling bleiben viele Fenster wegen der Pollen länger geschlossen. Das hält Allergene draussen – sorgt aber gleichzeitig dafür, dass sich Staub, Milbenkot und Schimmelsporen aus dem Wohnraum stärker in der Luft anreichern.

Was Halterinnen und Halter konkret tun können

Regelmässiges Stosslüften – idealerweise zu pollenarmen Tageszeiten – ist die wichtigste Sofortmassnahme. In dicht gedämmten Wohnungen reicht das aber oft nicht aus. Ergänzend empfiehlt sich ein Luftreiniger mit HEPA-Filter, der Feinstaub, Allergene und Schimmelsporen zuverlässig aus der Raumluft entfernt. Wichtig ist dabei, auf die passende Raumgrösse und einen leisen Betrieb zu achten – Katzen sind geräuschempfindlich.

Wer auf gute Raumluft achtet, schafft damit eine spürbar angenehmere Umgebung – für die Katze ebenso wie für die Menschen im Haushalt. Ein Luftreiniger mit HEPA-Filter unterstützt das zuverlässig im Alltag.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Cegen Woldeiesus Content-Marketing-Managerin | Medien +41 32 511 11 70 | cegen@ecofort.ch