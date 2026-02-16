ecofort AG

Früher Pollenflug belastet Allergiker stark – ecofort bietet wirksame Raumluft-Lösungen

(Pressemitteilung, Nidau, 16.02.2026) – Die Pollensaison ist längst kein reines Frühlingsthema mehr. Für viele Betroffene beginnt sie bereits in den ersten Wochen des Jahres und zieht sich über Monate hinweg. Damit verlängert sich die Zeit, in der Allergikerinnen und Allergiker nahezu täglich mit Beschwerden rechnen müssen. Auch bei ecofort zeigt sich diese Entwicklung deutlich: Seit Jahren beobachten wir, dass die Nachfrage nach Lösungen für Allergikerinnen und Allergiker zunehmend früher im Jahr einsetzt.

Während der Pollensaison wird es für viele Allergikerinnen und Allergiker besonders belastend – und das nicht nur draussen. Auch in Innenräumen können sich Pollen ansammeln und in Kombination mit trockener Luft stärker auf den Körper wirken. Feinstaub oder hohe CO₂-Werte reizen zusätzlich die Atemwege und können Beschwerden wie tränende Augen, gereizte Schleimhäute oder Schlafprobleme verstärken.

Da man die Belastung im Freien kaum beeinflussen kann, wird ein gutes Raumklima umso wichtiger. Für gesundes Raumklima empfiehlt sich deshalb der gezielte Einsatz von Luftreinigern und Hybrid-Luftbefeuchtern. So können sich Allergiker:innen spürbar selbst entlasten.

Luftreiniger mit HEPA-Filter entfernen Pollen, Staub und andere Allergene zuverlässig aus der Raumluft. Hybrid-Luftbefeuchter wie der ecoQ HumidAir H400 sorgen zusätzlich für eine gesunde Luftfeuchtigkeit, was die Auswirkungen von Pollenflügen weiter reduziert. Dies ist besonders in der Heizperiode wichtig, wenn die Luft oft zu trocken ist.

Mit kombinierten Lösungen für Luftreinigung und Luftbefeuchtung unterstützt ecofort ein gesünderes Raumklima in Wohnräumen, Schlafzimmern und am Arbeitsplatz – für mehr Wohlbefinden trotz langer Pollensaison.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Cegen Woldeiesus Content-Marketing-Managerin | Medien +41 32 511 11 70 | cegen@ecofort.ch