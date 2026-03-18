Graubünden Ferien

Neuer Leitfaden für verantwortungsvolle Events

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Neuer Leitfaden für verantwortungsvolle Events

Ein neuer digitaler Leitfaden unterstützt Veranstaltende dabei, Publikumsanlässe verantwortungsvoll auszurichten. Der Leitfaden berücksichtigt alle Handlungsfelder in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Zugleich hilft er, den Überblick zu behalten.

Veranstaltungen haben stets ökonomische, ökologische und soziale Einflüsse. Der neue digitale und interaktive Leitfaden «Für verantwortungsvolle Veranstaltungen im Kanton Graubünden» hilft, Publikumsanlässe aller Art möglichst verantwortungsvoll und zukunftsfähig zu gestalten. Von der Gastronomie, vom Verkehr bis hin zur Gesundheit und Sicherheit – der Leitfaden deckt alle Bereiche von Events ab. Zu jedem Handlungsfeld enthält er praxisnahe Tipps, konkrete Massnahmen, Tools, Vorlagen, Good Practice-Beispiele sowie Messkriterien. Mit einer integrierten Checkliste können die Vorbereitungen geprüft und Verbesserungen eingeleitet werden.

Einfache erste Massnahmen

«Schon wenige erste Schritte machen einen Unterschied», sagt Kerstin Sigron, Vizedirektorin von Graubünden Ferien. Schliesslich können mit einzelnen Massnahmen bereits spürbare und messbare Effekte erzielt werden. Manche der Tipps sind einfach und sofort umsetzbar. So tragen Veranstaltende aktiv zum Schutz der Natur- und Kulturlandschaft bei und stärken gleichzeitig die lokale Wertschöpfung in Graubünden. Für die Gäste entstehen authentische Erlebnisse, die noch stärker in der Region abgestützt und zukunftsgerichtet sind.

Der Leitfaden entstand aus einer Initiative von Pontresina Tourismus und wurde gemeinsam mit Graubünden Ferien und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) erarbeitet. Das Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden (AWT) unterstützte das Vorhaben. Weitere Informationen und Download:

www.graubuenden.ch/verantwortungsvolle-veranstaltungen

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch