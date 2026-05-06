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Mobile Klimaanlage für Mieter: Warum der Midea PortaSplit in Schweizer Haushalten zum Sommer-Bestseller wird

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(Pressemitteilung, Nidau, 6. Mai 2026) – Die Schweizer Sommer schlagen Hitzerekorde – und mit ihnen wächst der Bedarf an effektiven Kühllösungen für Wohnräume. Besonders Mieterinnen und Mieter sowie Bewohner älterer Liegenschaften stehen dabei vor einem Dilemma: Fest installierte Split-Klimaanlagen scheitern an baulichen Vorgaben, klassische Monoblock-Geräte sind in der Nacht zu laut und oft zu wenig effizient. Genau hier setzt der Midea PortaSplit an – eine mobile Split-Klimaanlage, die sich rasant zum Favoriten in Schweizer Mietwohnungen entwickelt.

Die Mieter-Lösung: Kühlung ohne Bohren, Schrauben

Der entscheidende Vorteil des Midea PortaSplit liegt in seiner mieterfreundlichen Konstruktion. Anders als herkömmliche Split-Klimaanlagen erfordert das Gerät keinerlei bauliche Eingriffe – keinen Mauerdurchbruch, keine fest montierte Aussenwandhalterung. Ein flexibler Verbindungsschlauch zwischen Innen- und Ausseneinheit wird einfach durch ein gekipptes Fenster oder eine offene Balkontür geführt.

Für die rund 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung, die zur Miete wohnen, ist das ein Gamechanger. Keine Konflikte mit Vermietern, keine Rückbaukosten beim Auszug, keine versteckten Mängelrügen bei der Wohnungsabgabe.

Leise wie ein Flüstern – dank intelligenter Bauweise

Der grösste Schwachpunkt mobiler Monoblock-Klimageräte ist ihr Lärm: Der Kompressor sitzt im Raum und brummt mit bis zu 65 Dezibel – vergleichbar mit einem Staubsauger. Beim Midea PortaSplit hingegen ist der Kompressor in der Inneneinheit von einer dreifachen lärmdämmenden Hülle umschlossen. Hinzu kommt ein moderner Inverter-Kompressor, der seine Leistung stufenlos regelt: Statt ständig laut an- und abzuschalten, läuft er in der Nacht sanft auf niedriger Stufe und hält die gewünschte Temperatur konstant. Im Wohnraum bleibt es angenehm ruhig.

Besonders im Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice macht dieser Unterschied jede Nacht und jeden Arbeitstag spürbar. Viele Käufer geben an, allein wegen der Geräuscharmut bewusst zu diesem Modell zu greifen – auch wenn der Anschaffungspreis höher liegt als bei einfachen Monoblock-Alternativen.

Energieeffizienz, die sich in der Stromrechnung niederschlägt

Mit einer Energieeffizienzklasse bis A++ gehört der Midea PortaSplit zu den sparsamsten mobilen Klimageräten am Schweizer Markt. Angesichts steigender Strompreise und hoher Lebenshaltungskosten in der Schweiz amortisiert sich der höhere Anschaffungspreis über die Nutzungsdauer mehrfach. Gleichzeitig sinkt der CO₂-Fussabdruck – ein Pluspunkt für ökologisch bewusste Haushalte.

Fünf Gründe, warum Schweizer Haushalte zum Midea PortaSplit greifen

Mieterfreundlich: Keine festen Installationen, kein Rückbau erforderlich.

Flüsterleise: Innenraum bleibt ruhig – ideal für Schlafzimmer und Homeoffice.

Energieeffizient: Effizienzklasse A++ senkt Stromkosten und schont die Umwelt.

Flexibel einsetzbar: Schnell auf- und abgebaut, problemlos beim Umzug mitnehmbar oder im Ferienhaus nutzbar.

Leistungsstark: Spürbar bessere Kühlleistung als Monoblock-Geräte – Räume werden schneller und nachhaltiger temperiert.

Die passende Antwort auf Schweizer Wohnrealitäten

Der Midea PortaSplit ist mehr als eine mobile Klimaanlage – er ist eine durchdachte Lösung für die spezifischen Herausforderungen des Schweizer Wohnmarkts. Leise Kühlung ohne bauliche Kompromisse, hohe Energieeffizienz und maximale Flexibilität machen das Gerät besonders attraktiv für Mieterinnen und Mieter, die in heissen Sommermonaten nicht auf Komfort verzichten wollen.

Genau diese Kombination erklärt, warum immer mehr Schweizer Haushalte bereit sind, in ein hochwertiges Gerät zu investieren – und warum der Midea PortaSplit zur ersten Wahl für mieterfreundliche Klimatisierung geworden ist. ecofort ist seit der Markteinführung mit dem Gerät vertraut und kennt es dank ihrer technischen Abteilung bis ins Detail.

Über das Unternehmen ecofort ist eine Schweizer Marke für Raumklima, Luftqualität und Komfort zuhause. Das Unternehmen steht für die Überzeugung, dass ein gesundes und komfortables Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar ist. ecofort entwickelt eigene Produkte, die in puncto Qualität, Design und Funktionalität neue Massstäbe setzen, und führt ergänzend ausgewählte internationale Marken, die in der Schweiz exklusiv erhältlich sind. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Cegen Woldeiesus Content-Marketing-Managerin | Medien +41 32 511 11 70 | cegen@ecofort.ch