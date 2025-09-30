ecofort AG

ecofort startet mit neuem Onlineshop – moderner, schneller, kundenfreundlicher

(Pressemitteilung, Nidau, 30.09.2025) – Der Onlineshop von ecofort wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet ein Einkaufserlebnis, das Kundinnen, Kunden und Vertriebspartnern spürbare Vorteile bringt. Mit dem Relaunch stärkt ecofort seine digitale Präsenz und schafft eine Plattform, die den steigenden Ansprüchen an Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Servicequalität gerecht wird.

Der neue Online-Shop überzeugt durch modernes Design und eine intuitive Navigation, die das Finden passender Produkte erleichtert. Vergleichsmöglichkeiten, ein Bedarfsrechner und eine Wunschliste unterstützen bei der Auswahl, während der optimierte Checkout mit TWINT, Apple Pay, Google Pay oder Rechnung für Flexibilität sorgt.

Auch das neue Kundenkonto wurde auf Komfort ausgelegt: Bestellungen, Rechnungen und Lieferadressen sind übersichtlich verwaltbar, Statusmeldungen und Tracking-Links bieten jederzeit Transparenz. Für Vertriebspartner bedeutet dies, dass Kaufentscheidungen schneller fallen – und die Kundenzufriedenheit steigt.

ecofort positioniert sich damit klar als Anbieter hochwertiger Raumklima-Lösungen und als verlässlicher Partner im digitalen Vertrieb. Die neue Plattform ist zukunftsfähig, lässt sich kontinuierlich erweitern und bietet ein Einkaufserlebnis, das einfach, transparent und komfortabel ist. Kundinnen, Kunden und Vertriebspartner profitieren von klaren Prozessen und modernen Funktionen, die Schritt für Schritt weiter ausgebaut werden können.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Cegen Woldeiesus Content-Marketing-Managerin | Medien +41 32 511 11 70 | cegen@ecofort.ch