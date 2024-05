AVANTGARDE Experts GmbH

Avantgarde Experts wird Teil der internationalen Personalberatung YER

München (ots)

Die YER Group, ein internationales Recruiting-Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, investiert in den deutschlandweit agierenden Münchner Personalspezialisten AVANTGARDE Experts. Gemeinsam wollen die Partner ihre Marktpositionierung für die Besetzung von Arbeitsrollen in zukunftsfähigen Branchen wie Tech, Mobility und Energie auf dem deutschen Markt weiter stärken. YER erwirbt einhundert Prozent der, von der bisherigen Muttergesellschaft AVANTGARDE und dem Private Equity Unternehmen EMH Partners gehaltenen, Unternehmensanteile.

Gebündelte Kräfte für einen internationalen Arbeitsmarkt

Als Teil der internationalen YER Group schreibt AVANTGARDE Experts seine Erfolgsgeschichte konsequent weiter. Durch die Akquisition löst sich das Unternehmen nun auch gesellschaftsrechtlich von der Brand-Experience Agentur AVANTGARDE als Muttergesellschaft. Ende 2007 als Recruiting-Experten für Events gestartet, hat sich AVANTGARDE Experts mit seiner klaren Zukunftsvision zu einem der deutschen Marktführer in der Besetzung akademischer Arbeitsrollen im Mobility & Tech-Sektor entwickelt. Mit 1.200 Mitarbeitenden unterstützt das Unternehmen deutschlandweit Automobilhersteller, -zulieferer, OEMs sowie Industrie- und Digitalkonzerne durch moderne Personallösungen. Der Unternehmensumsatz lag im vergangenen Jahr bei rund 100 Millionen Euro.

Die YER Group, die 2023 einen Rekordumsatz von knapp 400 Millionen verzeichnete und derzeit fast 4.000 Mitarbeitende in den Niederlanden, Belgien und den USA beschäftigt, erreicht durch die Akquisition einen großflächigen Zugang in den deutschen Markt. In diesem Jahr hat das Unternehmen bereits in den Bochumer Personaldienstleister Staffxperts, mit Fokus auf den Energie-Sektor, investiert. Durch die neuen strategischen Partnerschaften lassen sich weitere Wachstumsbereiche erschließen und die Marktstellung für die zukunftsfähige MINT-Branche stärken.

Philipp Riedel, CEO AVANTGARDE Experts: „Teil der YER Group zu werden ist ein großer Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte. Die Partnerschaft wird uns zusätzliche Geschwindigkeit auf unserem Weg zum Category Leader in der Besetzung moderner Arbeitsrollen im Mobility & Tech-Sektor bringen. Durch den Zusammenschluss profitieren vor allem unsere Kunden sowie Kandidat:innen. So ermöglichen wir Kunden den Zugang zu internationalen Talenten und schaffen länderübergreifende Angebote für unsere Kandidat:innen. Persönlich freue ich mich vor allem auch darüber, dass die Unternehmen kulturell und wirtschaftlich so perfekt zusammenpassen.“

Johan Overgaauw, CEO YER Group: „Mit seiner umfassenden Expertise, seinen Ambitionen und der zukunftsfähigen Marktstellung eröffnet uns AVANTGARDE Experts den breiten Markteintritt in Deutschland. Die Akquisition von AVANTGARDE Experts ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie. Ich freue mich darauf, gemeinsam unser Angebot für Kunden und Kandidat:innen kontinuierlich zu verbessern.“

Die Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Vollzug der Transaktion wird unter Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen erwartet.

Über AVANTGARDE Experts

AVANTGARDE Experts ist als Personaldienstleister auf die Besetzung moderner Arbeitsrollen im Tech & Mobility Sektor spezialisiert. Rund 250 interne Mitarbeitende unterstützen Automobilhersteller, -zulieferer, OEMs sowie Industrie- und Digitalkonzerne deutschlandweit bei der Suche nach den besten Talenten. Mit den Vertragsmodellen Arbeitnehmerüberlassung, Freelancing, Direktvermittlung und Werkvertrag bietet der Recruitingspezialist maßgeschneiderte Personallösungen, die den Flexibilitätsbedürfnissen von Unternehmen sowie gefragten Expert:innen gleichermaßen gerecht werden. Mit ihrem Know-how über die Anforderungen einer dynamischen Arbeitswelt sowie ihrem umfassenden Branchenwissen bringen die spezialisierten Berater:innen innovative Unternehmen und hochqualifizierte Expert:innen zusammen.

Über die YER Group

YER bringt ambitionierte Fachkräfte und Unternehmen zusammen. Die internationale Personalvermittlungsagentur hat sich auf Arbeitnehmerüberlassung und Festanstellungen spezialisiert und vermittelt akademische Fachkräfte. Das Unternehmen verfügt über neun Niederlassungen in den Niederlanden sowie über Standorte in den Vereinigten Staaten und Belgien. YER ist seit 1987 in der Personalbeschaffung und -vermittlung tätig und ist heute ein führender internationaler Akteur auf dem Markt für befristete und unbefristete Stellen.