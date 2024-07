ecofort AG

Ruhe und Erfrischung an heissen Tagen: Der leiseste Tischventilator – ecoQ SilentAir Tavo

Der Sommer steht vor der Tür und die Suche nach der perfekten Erfrischung hat ein Ende! Der ecoQ SilentAir Tavo Tischventilator bietet eine unschlagbare Kombination aus Stil, Effizienz und flüsterleisem Betrieb. Ob im Büro, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer – dieser Tischventilator ist das ultimative Must-have für die heissen Tage.

Geräuschloser, kompakter Champion: Kraftvoll und energiesparend

Mit seinen 8 Geschwindigkeitsmodi bietet der ecoQ SilentAir Tavo genau die richtige Abkühlung für jede Situation. Auf niedrigster Stufe erreicht er gerade mal 26 Dezibel, was mit Atemgeräuschen vergleichbar ist, und selbst bei maximaler Leistung bleibt er mit 48 Dezibel so leise wie ein flüsterndes Radio. Geniessen Sie ungestörten Komfort und eine angenehme Brise, ohne von störenden Geräuschen belästigt zu werden.

Einfache Steuerung: Intuitive Bedienung über Fernbedienung und App

Das schlanke Design passt perfekt in jede Umgebung und die Bedienung ist kinderleicht. Nutzen Sie die mitgelieferte Fernbedienung oder steuern Sie den Ventilator ganz bequem über die ecofort SMART App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Egal, ob Geschwindigkeit, Schwenkbereich oder Timer – alles ist nur einen Fingertipp entfernt.

Smart und elegant: Vielseitige Funktionen für maximalen Komfort

Der ecoQ SilentAir Tavo punktet mit durchdachten Funktionen wie der Licht-aus- und Ton-aus-Funktion, die für eine ablenkungsfreie Umgebung sorgen. Der Smart-Modus passt die Geschwindigkeit automatisch an die Raumtemperatur an, während der Natural-Modus eine natürliche Brise simuliert. Der Schlaf-Modus gewährleistet einen flüsterleisen Betrieb in der Nacht und der Timer sorgt für automatisches Abschalten.

Stilvolles Design: Ein Ventilator, der sich sehen lassen kann

Erhältlich in den Farben Weiss und Schwarz, fügt sich der ecoQ SilentAir Tavo nahtlos in jeden Einrichtungsstil ein. Sein modernes und elegantes Design macht ihn zu einem echten Hingucker in jedem Raum.

Fazit: Die perfekte Erfrischung im Kleinformat

Der ecoQ SilentAir Tavo ist die ideale Wahl für alle, die eine leise, effiziente und stilvolle Lösung zur Erfrischung suchen. Erleben Sie die perfekte Kombination aus starker Leistung und angenehmer Kühlung – der Sommer kann kommen!

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch