Axel Wüstmann, ehemaliger CEO von CH Media, wird neuer CEO der SwissCommerce Gruppe

Langenthal (ots)

Die SwissCommerce Gruppe, ein Schweizer Vorreiter im Ecommerce-Sektor, freut sich, die Ernennung von Axel Wüstmann als neuen CEO bekannt zu geben. Der erfahrene Manager wird seine Position am 1. Januar 2024 antreten und die Leitung des Unternehmens übernehmen.

Die SwissCommerce Gruppe ist eine Erfolgsgeschichte im Bereich Ecommerce und betreibt mehr als 25 hochspezialisierte Online-Shops in ganz Europa, die einen konsolidierten Umsatz von über CHF 100 Millionen erwirtschaften. In den letzten Jahren verzeichnete das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum und beschäftigt derzeit mehr als 360 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten in der Schweiz, Deutschland, Schweden und Rumänien. Zuletzt übernahm die SwissCommerce Gruppe die AstroSweden Gruppe, wodurch sie sich im Bereich Jagd und spezialisierten Outdoor-Artikel fest in Europa etablierte.

Der erfahrene CEO Axel Wüstmann wechselt nach vielen Jahren im Mediengeschäft in die Ecommerce-Branche. "Die SwissCommerce Gruppe mit ihren zahlreichen Marken, ihrer internationalen Ausrichtung und den damit verbundenen organisatorischen Herausforderungen haben mich sofort gereizt. Ich freue mich auf diesen neuen beruflichen Abschnitt und darauf, das Unternehmen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen weiterentwickeln zu können", sagt Axel Wüstmann.

Die SwissCommerce Gruppe verzeichnete in den letzten Jahren ein starkes Wachstum, nicht zuletzt durch die Akquisitionen von Unternehmen wie LyraPet, dem Spezialisten für Vogelfutter, und AstroSweden, dem führenden Nischenanbieter von Jagd- und Outdoor-Artikeln in Schweden. In der Schweiz ist die Gruppe vor allem für ihre Aktivitäten in den Bereichen Reitsport ( www.reitsport.ch), Angeln ( www.fischen.ch), Taschenlampen ( www.yonc.ch) und hochwertige Hundeartikel ( www.myluckydog.ch) bekannt.

Peter Schüpbach, CEO a.i. und Executive Chairman der SwissCommerce Gruppe, äussert sich zur Neubesetzung: "Ich freue mich sehr, dass Axel Wüstmann diesen Job bei uns übernimmt und auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass Axel durch seine frische und unverbrauchte Sicht auf unsere Gruppe, uns die wichtigen Impulse für die weitere erfolgreiche Entwicklung geben kann."

Über SwissCommerce Group

Die SwissCommerce Gruppe mit Sitz in Langenthal (Schweiz) wurde 2014 als E Commerce-Unternehmen für Nischenmärkte gegründet. Neben dem eigenständigen Aufbau von Online-Shops übernimmt SwissCommerce auch bestehende, kleinere und mittlere Unternehmen. Auf der SwissCommerce Online-Plattform können sich die Unternehmen schneller und profitabler weiter entwickeln. Die gesamte Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 360 Mitarbeitende an den Standorten Langenthal (Hauptsitz), Schwerzenbach, Giessen, Albstadt und Solingen (Deutschland), Skara und Hammarstrand (Schweden) sowie Oradea (Rumänien). (Infos unter www.swiss-commerce.ch).

Heute betreibt die SwissCommerce Gruppe die folgenden führenden Online Shops: www.hauptner.ch, www.hauptner-jagd.ch, www.jagd1.de, www.astrosweden.se, www.pnjakt.se, www.reitsport.ch, www.fischen.ch, www.myluckydog.ch, www.yonc.ch, www.hauptner-vet.ch, www.yonc.de, www.yonc.at, www.herbertz-messerclub.de, www.lyra-pet.de, www.schwesternuhr.ch