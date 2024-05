ecofort AG

Neue ecoQ DryAir Complete Serie: Luftentfeuchtung und -reinigung bei spürbar niedrigerem Energieverbrauch

[Pressemitteilung, Nidau, 06.05.2024] – ecofort stellt seine neueste Innovation im Bereich Raumklima vor: Die ecoQ DryAir Complete Serie, eine fortschrittliche Linie von Premiumentfeuchtern, die nicht nur die Luft entfeuchten, sondern auch reinigen, um ein optimales Raumklima bei minimaler Energieaufnahme und leisestem Betriebsgeräusch zu gewährleisten.

Die ecoQ DryAir Complete Luftentfeuchter sind Teil der «Energy Saver» Serie von ecofort und setzen neue Massstäbe punkto Leistung, Energieeffizienz und Lautstärke. Die Kombination von wirksamer Entfeuchtung mit Luftreinigung bis in den Feinstaubbereich macht diese Geräte zu einem unverzichtbaren Bestandteil für ein gesundes Wohnklima. Sie sind darauf ausgelegt, Schimmelbildung zu verhindern und gesundheitliche Probleme, die durch übermässige Feuchtigkeit verursacht werden, zu reduzieren. Gleichzeitig sorgen ein hochwirksamer HEPA-Filter und ein Aktivkohlefilter für die Entfernung schädlicher Partikel und Chemikalien aus der Luft.

Ultra-leises Betriebsgeräusch für einen ungestörten Schlaf

Besonders hervorzuheben ist die ultra-leise Technologie der ecoQ DryAir Complete Modelle, die mit einem Geräuschpegel von nur 35 dB arbeiten. Dies macht sie auch ideal für den Einsatz in Schlafräumen, wobei der Nachtmodus eine automatische Reduzierung der Beleuchtung und der Ventilationsstufe beinhaltet, um die nächtliche Ruhe nicht zu stören.

Innovative Bedienung über intuitive App-Steuerung

Ein weiteres Highlight ist die intuitive Bedienung der Geräte über ein benutzerfreundliches Bedienfeld sowie eine innovative App-Steuerung, die es ermöglicht, alle Einstellungen bequem vom Smartphone oder Tablet aus zu verwalten. Egal, wo sich die Nutzer befinden, sie haben stets die volle Kontrolle über das Raumklima in den eigenen vier Wänden.

Drei Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Premiumlinie ist in drei Modellen erhältlich, die sich durch ihre Grösse und Leistungsfähigkeit unterscheiden: ecoQ DryAir 13L, 20L und 25L Complete. Während der ecoQ DryAir 13L Complete sich perfekt für kleinere Räume bis zu 30 m² wie Bade- und Schlafzimmer eignet, ist der ecoQ DryAir 20L Complete das Allround-Modell für Räume bis zu 50 m². Der ecoQ DryAir 25L Complete, das leistungsstärkste Modell, ist speziell für ganze Wohnungen bis zu 75 m² konzipiert und ist aufgrund seiner grossen Entfeuchtungsleistung insbesondere für die sichere Wäschetrocknung in Wohnräumen geeignet.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch