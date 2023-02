ecofort AG

Wie ich mich im Winter gut schützen kann - Die Rolle von Luftfeuchtigkeit bei Grippeviren

In den Wintermonaten, wenn wir uns länger in geschlossenen Räumen aufhalten, ist es besonders wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Denn bei trockener Luft bleiben Erkältungs- und Grippeviren länger gefährlich als bei gut befeuchteter Raumluft. Eine Möglichkeit, das Risiko gegenseitiger Ansteckung zu verringern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern, ist die Verwendung eines Luftbefeuchters. Hier erfahren Sie, wieso Luftbefeuchter ein wichtiger Faktor beim Schutz vor Erkältungsviren sind.

Unsere Schleimhäute, wie die in unserer Nase und im Rachen, sind unsere erste Verteidigungslinie gegen Viren und Bakterien. Sie produzieren Feuchtigkeit und Antikörper, die uns vor Infektionen schützen. Wenn sie jedoch austrocknen, sinkt ihre Widerstandskraft und wir werden anfälliger für solche Krankheiten. Besonders im Winter kann die Luft in geschlossenen Räumen während der Heizperiode sehr trocken sein, was sich negativ auf unsere Schleimhäute in Nasen und Rachen auswirkt. Noch besser ist es, wenn Erkältungsviren aber gar nicht erst in unsere Atemwege gelangen. Da sich Viren über Tröpfchen verbreiten, führt eine gut befeuchtete Raumluft dazu, dass befallene Tröpfchen schneller zu Boden sinken und somit den Bereich rund um unsere Nase und unseren Mund verlassen. Bei trockener Luft verbleiben sie länger schwebend in der Luft, was das gegenseitige Ansteckungsrisiko deutlich erhöht.

Luftbefeuchter spielen eine wichtige Rolle beim Schutz vor Erkältungsviren

Um die negativen Auswirkungen von trockener Raumluft zu minimieren, bietet sich die Verwendung eines Luftbefeuchters an. Diese Geräte erhöhen die Luftfeuchtigkeit und reduzieren das Risiko gegenseitiger Ansteckung, indem sie die Schleimhäute stärken und Erkältungsviren schneller aus der gefährlichen Zone bringen. Gerade Familien mit Kindern und Firmen mit grösseren offenen Büroräumen kennen das Spiel gut: Jemand bringt von aussen eine Erkältung mit, die sich dann nacheinander auf die Personen, mit denen im selben Raum zusammengelebt oder – gearbeitet wird, ausbreitet.

Insgesamt kann die Verwendung eines Luftbefeuchters eine wichtige Massnahme sein, um das Risiko einer Erkältung und der gegenseitigen Ansteckung zu reduzieren. Überdies helfen sie auch die Symptome einer Erkältung zu lindern. Zudem sind sie förderlich für Gesundheit und Wohlbefinden, besonders für Menschen mit Vorerkrankungen wie Asthma oder Allergien.

