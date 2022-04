Rategain Technologies

Caesars Entertainment wählt RateGain für Rate Intelligence

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), ein Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, gab heute bekannt, dass es von Caesars Entertainment, Inc. (Caesars), dem größten Glücksspielunternehmen der Vereinigten Staaten, ausgewählt wurde, um Echtzeit-Rate-Intelligenz zur Steigerung der Hotelleistung, der Rentabilität und des RevPar zu liefern.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Caesars die RateGain Produkte OPTIMA, PARITY+ und Closed Loop Rate Parity (Test Reservation) in über 50 Liegenschaften in den Vereinigten Staaten implementieren.

Caesars wählte RateGains OPTIMA, das Echtzeit-Wettbewerbsinformationen liefern wird. Seine MarketDRONE Narratives wird jedem Caesars-Haus helfen, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, um seine branchenführende Position bei plötzlichen Marktveränderungen zu sichern.

Über eine benutzerfreundliche, mehrsprachige Plattform bietet OPTIMA eine Vielzahl von Kanälen zum Einkaufen sowie automatisierte Markteinblicke, die dem Revenue Team von Caesars bei der operativen Effizienz helfen, einschließlich moderner Funktionen, die bei anderen Rate Intelligence-Produkten auf dem Markt fehlen.

Darüber hinaus werden die Pricing-Teams auch Umsatzverluste aufdecken, um sicherzustellen, dass Caesars mit all seinen Nachfragepartnern synchronisiert ist, um die richtigen Preise über alle Kanäle hinweg anzubieten und Verletzungen der Ratenparität zu validieren, was zur Schaffung von Transparenz und zur Kontrolle der Preisstrategie der Hotelkette beiträgt.

Pavan Kapur, SVP, Commercial Operations bei Caesars Entertainment, blickt optimistisch in die Zukunft des Reisens: „Die innovativen Produkte von RateGain helfen uns, in allen unseren Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie unseren Teams ermöglichen, fundierte Preisentscheidungen zu treffen."

Chinmai Sharma, President Americas bei RateGain, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: „Das Team von Caesars war schon immer führend bei der Erkennung von Markttrends und deren Umsetzung, um seinen Gästen über alle Berührungspunkte hinweg das beste Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns sehr, dass Caesars uns ausgewählt hat, um ihnen dabei zu helfen, die Preiseffizienz und die Margen in der neuen Normalität zu verbessern."

Seit Anfang 2021 bringt RateGain KI-gestützte Produkte auf den Markt, um dem Gastgewerbe zu helfen, sich schnell zu erholen und sich an die Pandemie anzupassen, und hat im Rahmen dessen folgende Produkte eingeführt: Demand AI zur genauen Vorhersage von Nachfrageänderungen und Content AI zur Verbesserung der Konversionen bei Nachfragepartnern.

Informationen zu Caesars Entertainment, Inc.

Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:h CZR) ist das größte Casino-Entertainment-Unternehmen in den USA und einer der am stärksten diversifizierten Casino-Entertainment-Anbieter der Welt. Seit seinen Anfängen in Reno, NV, im Jahr 1937 ist Caesars Entertainment, Inc. durch die Entwicklung neuer Resorts, Erweiterungen und Übernahmen gewachsen. Die Resorts von Caesars Entertainment, Inc. werden hauptsächlich unter den Markennamen Caesars®, Harrah's®, Horseshoe® und Eldorado® betrieben. Weitere Informationen finden Sie im Internet. www.caesars.com/corporate.

Informationen zu RateGain

RateGain Travel Technologies Limited ist ein weltweit tätiger Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, der mit mehr als 2200 Kunden in über 100 Ländern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Umsätze durch Akquise, Bindung und Ausweitung des Marktanteils zu steigern. RateGain arbeitet mit den Top 23 von 30 Hotelketten, den Top 25 von 30 Online-Reisebüros und allen führenden Autovermietungen zusammen, darunter 8 Global Fortune500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.rategain.com