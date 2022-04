Gruner+Jahr, BRIGITTE BE GREEN

BRIGITTE BE GREEN trägt jetzt das Umweltsiegel "Blauer Engel"

Ab heute ist eine neue Ausgabe der BRIGITTE BE GREEN im Handel erhältlich. Das Magazin ist ab sofort mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet und präsentiert das neue Siegel direkt auf dem Cover.

Der Blaue Engel ist das renommierte Umweltzeichen der Bundesregierung. Das Siegel steht für Glaubwürdigkeit und dient Verbraucher:innen als Kompass für umweltfreundliche Produkte. Bei Druckerzeugnissen kennzeichnet der Blaue Engel umweltschonende Druckpapiere und -prozesse.

Der Erhalt des Umweltzeichens "Blauer Engel" ist für BRIGITTE BE GREEN ein wichtiger Schritt hin zu einem noch nachhaltigeren Magazin. Die Redaktion und das Publishing arbeiten fortlaufend daran, BRIGITTE BE GREEN - in der sich inhaltlich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit dreht - auch in der Produktion umweltfreundlicher zu machen. Das Magazin gibt es seit 2019 und es erscheint zweimal im Jahr.

Kathrin Giersch, Publishing Managerin BRIGITTE BE GREEN: "Mit der Umstellung auf Recyclingpapier und umweltschonende Druckprozesse verringern wir unseren ökologischen Fußabdruck deutlich. Auf dem Weg dorthin haben wir uns auch intensiv mit den Umweltdaten unterschiedlicher Papiersorten auseinandergesetzt. Denn Papier ist als Basisrohstoff unserer Magazine die größte Stellschraube, an der wir drehen können."

"Unser Ziel ist es, ein klimaneutrales Magazin zu werden. Daher nehmen wir derzeit alle Schritte unserer Magazinproduktion genau unter die Lupe und schauen, was wir verbessern und wo wir Treibhausgasemissionen vermeiden können. In der kommenden Ausgabe (EVT 19. Oktober 2022) geben wir einen Einblick in die Analyse und präsentieren erste Kenntnisse.", so Alexandra Zykunov und Daniela Stohn, Redaktionsleiterinnen BRIGITTE BE GREEN.