Neues TV-Format: BLAY macht den Start bei “Schreiber talkt”

“Schreiber talkt” – so heisst die neue Talkshow, die am Dienstag 07. September in die erste Runde geht. Im neuen TV-Format von auftanken.TV begrüsst Moderator Pät Schreiber Künstlerinnen und Künstler aus der Musik- und Showbranche. Zur Premiere sprechen die Musiker Bligg und Marc Sway alias BLAY über ihre Vaterrolle und betonen, dass man als Papi nicht immer perfekt sein muss. Sie sprechen ausserdem über Jugendsünden und Zukunftspläne.

Mehr über das Gespräch auf Augenhöhe, kombiniert mit Spiel und Spass, erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung. Im Highlight-Cut erhalten Sie einen ersten Eindruck der Sendung.

