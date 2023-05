Mango TV

Mit Ride the Wind 2023 präsentiert Mango TV der Welt Chinas große Schönheit

Changsha, China

Ride the Wind 2023 wird ab dem 5. Mai jeden Freitag um 12 Uhr auf Mango TV ausgestrahlt. In der Sendung treten 33 starke Frauen aus China und vielen anderen Ländern der Welt auf, um das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen auf einer Plattform zur Fusion der Weltkulturen aufzuzeigen, das kulturelle Selbstvertrauen jedes Chinesen zu inspirieren und den Zuschauern eine lebendige und integrative Bühne für das inspirierende Wachstum von Frauen anzubieten.

Der Slogan der Sendung "Ride the Wind 2023" lautet "Great Beauty of China; Ride the Wind", symbolisiert die Offenheit und Toleranz Chinas in der neuen Ära. Ehrengäste lernen die wahre Bedeutung von Freundschaft durch Teamarbeit, den Geist der gegenseitigen Unterstützung und den Funken der Kommunikation und des Zusammenpralls verschiedener Kulturen kennen. Ride the Wind 2023 hat 33 weibliche Ehrengäste von unterschiedlichen Berufen, Stilen und Altersgruppen aus verschiedenen Ländern eingeladen. Darunter sind unter anderem die Multistars Qu Ying, Chen Jiahua und Zhu Zhu, die Sängerin Gong Linna, die Tänzerin Xie Xin und die Fußballerin Zhao Lina.

In diesem Jahr wurden insbesondere sieben internationale Ehrengäste zur Ride the Wind eingeladen, darunter die Russin Kelly, die Koreanerin CHU JAHYUN, die Amerikanerinnen Annie und Amber, die Japanerin MARiA, die Vietnamesin Chi Pu und die Deutsche Gina Alice. Mit professionellen Sängerinnen, Schauspielerinnen und Tanzkünstlerinnen wird eine Plattform gemeinsamer Schönheit zum globalen Kulturaustausch geschaffen.

Mit einer weltoffenen Erzählungsweise porträtiert Ride the Wind 2023 das Selbstvertrauen und die Eleganz der chinesischen Frauen und präsentiert die Schönheit des chinesischen Images. Die Sendung verwendet die Bühne als Bindeglied, um verschiedene Stile von Gesangs- und Tanzdarbietungen zusammenzubringen und so die Vielseitigkeit der chinesischen Kulturen darzustellen. Die "Schönheit der Instrumentalmusik" aktualisiert die Klangqualität der Bühne, indem es zeitgenössische Spitzeninstrumentalisten, nationales repräsentatives Orchester und trendige ethnische Künstlerinnen zur Unterstützung einlädt. Die "Schönheit der Literatur" verändert den Ausdruck von Inhalten der Bühnenaufführung, extrahiert das weibliche Bild in klassischen und modernen literarischen Werken und nimmt eine neue Form der Aufführung in Anspruch, um die Schöpfung neu zu dekonstruieren. Die "Schönheit der Gemälde" bringt klassische chinesische Gemälde auf die Bühne und eröffnet die ästhetische Wahrnehmung des Tanzes neu. Die "Schönheit der Regionen" stellt die repräsentativen Landschaften des Nordens und des Südens Chinas in einer Live-Show ohne Abschnitt vor, die auf innovative Weise das neue Antlitz der orientalischen Ästhetik im Jahr 2023 umreißt.

"Auf dieser Bühne wollen wir Zuschauern aus allen Ländern verschiedene Aspekte der Schönheit Chinas präsentieren, damit Frauen in aller Welt die Kraft des chinesischen kulturellen Selbstbewusstseins spüren können." so kommentierten die 33 Ehrengäste von Ride the Wind. Internationale Ehrengäste haben sich durch ihre ersten Bühnenerfahrungen in China und Ride the Wind 2023 verliebt, und ihr größtes Gefühl sei es, dass "Wir vom Unbekannten zu Vertrauten geworden sind. Und die von uns empfundene Schönheit befindet sich in Menschen hier. Wir können durch die Stärke der anderen zusammenkommen, um mehr weibliche Schönheit weiterzugeben."