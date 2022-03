Mango TV

Dokumentarfilm CHINA kehrt in Staffel 2 zurück und zeigt chinesische Ästhetik mit östlicher Filmologie

Changsha, China, 3. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die mit Spannung erwartete Dokumentation CHINA, die für eine zweite Staffel zurückkehrt und ostasiatische Ästhetik zeigt und die Erforschung von Chinas Erbe über die Tang-, Song-, Yuan-, Ming- und Qing-Dynastien hinweg fortsetzt, feierte ihre weltweite Premiere auf Mango TV und Hunan TV am 28. Februar 2022.

Die Kinematographie des Dokumentarfilms ist von der chinesischen Freihandpinselführung inspiriert und verwendet symmetrische Bilder, um die Schönheit der Harmonie auszudrücken und eine reine und erhabene Qualität zu erzeugen. Die Bildeinstellung und die Farbkomposition legen großen Wert auf östliche ästhetische Prinzipien und verwandeln jedes Bild in ein lebendiges Tuschegemälde, das vor dem Publikum entfaltet wird.

Die Geschichten werden auch nicht durch bloße Schauspielerei entfaltet, sondern durch eine symbolische Bildsprache in Verbindung mit einer minimalistischen Bildkomposition, die kontextuelle Informationen vermittelt. Der Dokumentarfilm wurde außerdem in High-Dynamic Range (HDR) gedreht, um den Zuschauern weltweit ein umfassendes Filmerlebnis zu bieten.

Als Ausdruck östlicher Ästhetik vom Feinsten inspiriert sich das Storytelling auch an der Essenz der traditionellen chinesischen bildenden Kunst, die sich durch lebendige Ausdrücke und kühne Konturen auszeichnet, so dass die Schönheit dadurch zum Ausdruck kommt, dass der innere Geist und die Kraft durch eine poetische Sprache im Gegensatz zu einer linearen Beschreibung erfasst werden. In einer Szene des Dokumentarfilms drückt Du Fu, einer der am meisten verehrten Dichter der chinesischen Geschichte, mit der Qinqiang-Oper seinen inneren Monolog aus, während er einen Pinselstift in der Luft schwingt, um Gedichte zu schreiben.

Der gesamte Dokumentarfilm wird in Zeitlupe gedreht, um ein Gefühl der Ruhe und Intimität zu vermitteln und einen halbwegs realistischen und verträumten Zustand zu schaffen, während der Zuschauer die Anmut der chinesischen Kultur genießt. Das Ergebnis ist ein Dokumentarfilm, der elegant ist, ohne an Ernsthaftigkeit zu verlieren, der interessant ist, ohne emotional zu berühren, und der leicht zu verstehen ist, ohne an Tiefgang zu verlieren.

Über CHINA Dokumentarfilm

Der von Mango TV, Hunan TV und Beijing Bojing Culture koproduzierte historische Dokumentarfilm CHINA Season 2 erforscht Chinas Erbe von der Tianbao-Ära in der Tang-Dynastie über die Wirren der Fünf Dynastien und die nationale Einigung der Yuan-, Ming- und Qing-Dynastie bis hin zur Revolution von 1911, wobei östliche Ästhetik mit modernster Filmtechnik präsentiert wird.

