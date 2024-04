Jackery Inc.

Starlink und Jackery: Das perfekte Match für Highspeed-Internet immer und überall - auch beim Offroad-Abenteuer in der Wüste

London (ots/PRNewswire)

Unbegrenztes Highspeed-Internet immer und überall, dafür steht Elon Musks Satellitentechnologie Starlink. Durch die jüngste Preissenkung ist das System gerade für den mobilen Einsatz im Camper oder Geländewagen mit Dachzelt noch interessanter geworden. Einziges Manko – Starlink bedarf eines 230-Volt-Anschlusses, um die 50 bis 100 Watt Stromverbrauch für Router und Satellit zu gewährleisten. Jackery Powerstations und Solargeneratoren bieten die perfekte Lösung.

Stets verbunden unter dem Sternenzelt der Sahara

Sand so weit das Auge reicht, palmengesäumte Oasen und täglich ein anderes atemberaubendes Panorama – unvergessliche Eindrücke garantiert eine Offroad-Tour durch die Sahara. Damit die Teilnehmenden solcher Expeditionen mit ihren Lieben in Kontakt bleiben können, setzt 4x4 Experience, Anbieter von Expeditionen für Allrad-Enthusiasten, auf die Kombination von Starlink und der Jackery Explorer 1000 Plus. Ob für Notfälle oder den Videoanruf in die Heimat, die leistungsstarke, aber dennoch handliche Powerstation mit LiFePO4-Batterie ist ein gleichsam zuverlässiger wie sicherer Garant für Energie überall und jederzeit. Mit 1002 Wh Kapazität bei 1000 Watt Dauerleistung versorgt sie bis zu sieben Geräte gleichzeitig mit Strom. Zur Verfügung stehen eine PD-Schnellladung für mobile Geräte per USB, ein 12-Volt-Anschluss für die Kühlbox oder die beiden 230-Volt-Schuko-Steckdosen für Starlink und Co. Geladen wird die Powerstation selbst während der Fahrt über den 12-Volt-Anschluss im Auto. Dank der robusten Bauweise, zahlreichen Sicherheitsfeatures im Batteriemanagement und der Schockresistenz machen dem 11,5 Kilogramm leichten Kraftpaket auch holprige Fahrten nichts aus. Besonders für Wüstentouren empfiehlt sich zudem die Kombination mit dem mobilen Solarpanel SolarSaga, das die Powerstation emissionsfrei mit neuer Energie aus Sonnenkraft versorgt.

„Während wir uns früher auf unseren Touren nur auf das Satellitentelefon für Notfälle verlassen konnten, steht uns heute mit Starlink und Jackery als Stromversorgung auch in den Weiten der Wüste stets eine Highspeed-Internetverbindung zur Verfügung. Und das mit minimalem Aufwand: Einfach den Sat-Receiver im Freien aufstellen und den Router in die Jackery Powerstation stecken, schon richtet sich Starlink aus und ist einsatzbereit. So können unsere Abenteurerinnen und Abenteurer ein paar Impressionen nach Hause schicken", berichtet Michael Ortner, Offroad-Experte und Gründer von 4x4 Experience, und ergänzt: „Zudem ist es ein Backup-System für Notfälle. Hat beispielsweise ein Geländewagen einen Defekt, der nicht vom mitreisenden Mechaniker behoben werden kann, können wir dank Starlink den Abschleppdienstleister kontaktieren und den Live-Standort übermitteln."

Mini-Solargenerator füttert Starlink

Wer möglichst platzsparend unterwegs sein möchte, setzt für die Stromversorgung des Starlink einfach auf den Solargenerator für den Rucksack, die Jackery Explorer 300 Plus mit 40-Watt-Solarpanel. Mit Maßen von nur 23 cm × 15,6 cm × 16,7 cm und einem Gewicht von 3,75 kg ist die Powerstation mit 288 Wh Kapazität und 300 Watt Nennleistung stark genug, um Starlink zu versorgen.

Rabatt-Aktion für Explorer 1000 Plus

Für die Powerstation Explorer 1000 Plus gewährt Jackery derzeit 10 % Rabatt bei Verwendung des Codes JACKERY1000P. Einzulösen vom 9. bis zum 14. April 2024 über den offiziellen Jackery Onlineshop sowie im Amazon-Store.

