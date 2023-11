SRG SSR

"Sports Awards" 2023: Je sechs Top-Athletinnen und -Athleten in den Kategorien "Sportlerin" und "Sportler" nominiert

An den "Sports Awards" dreht sich alles um die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres. Jetzt stehen die Nominierten in den Kategorien "Sportlerin" und "Sportler" fest. Wer eine Auszeichnung entgegennehmen darf, kann das Schweizer TV-Publikum in der Livesendung am Sonntag, 10. Dezember 2023, via Televoting mitbestimmen.

Ob im Wintersport, in der Leichtathletik oder in verschiedenen Einzel- und Teamsportarten - Schweizer Sportpersönlichkeiten standen in den unterschiedlichsten Sportarten rund um den Globus im Fokus. Einige von ihnen werden am Sonntag, 10. Dezember, für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Das Schweizer TV-Publikum kann via Televoting mitbestimmen, welche Sportlerin und welcher Sportler mit dem begehrten "Winner" nach Hause gehen kann (Information Wahlprozedere in der Infobox).

Sechs Spitzenathletinnen nominiert

Nominiert in der Kategorie "Sportlerin" sind:

Jasmine Flury, Ski alpin; WM-Gold Abfahrt

Ski alpin; WM-Gold Abfahrt Mathilde Gremaud, Ski Freestyle; WM-Gold Slopestyle, 2. Disziplinenweltcup Big Air, 2 Weltcup-Podestplätze (davon 1 Sieg), 2. X-Games (Slopestyle)

Ski Freestyle; WM-Gold Slopestyle, 2. Disziplinenweltcup Big Air, 2 Weltcup-Podestplätze (davon 1 Sieg), 2. X-Games (Slopestyle) Lara Gut-Behrami, Ski alpin; 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 2. Riesenslalom-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 4 Siege)

Ski alpin; 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 2. Riesenslalom-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 4 Siege) Ditaji Kambundji, Leichtathletik; EM-Bronze 60 Meter Hürden (Halle), WM-Final 100 Meter Hürden, Schweizer Rekord (100 m Hürden)

Leichtathletik; EM-Bronze 60 Meter Hürden (Halle), WM-Final 100 Meter Hürden, Schweizer Rekord (100 m Hürden) Mujinga Kambundji, Leichtathletik; Europameisterin 60 Meter (Halle)

Leichtathletik; Europameisterin 60 Meter (Halle) Marlen Reusser, Rad Strasse; Europameisterin Zeitfahren, 6 World-Tour-Siege (u.a. Gesamtwertungen Tour de Suisse und Baskenland-Rundfahrt, Gent-Wevelgem), 7 weitere World-Tour-Podestplätze, 3. Gesamtwertung Tour de Romandie

Sechs Top-Athleten stehen zur Wahl

Nominiert in der Kategorie "Sportler" sind:

Simon Ehammer, Leichtathletik; Gesamtsieger Diamond League im Weitsprung, 3 Podestplätze Diamond League (davon 2 Siege)

Leichtathletik; Gesamtsieger Diamond League im Weitsprung, 3 Podestplätze Diamond League (davon 2 Siege) Samuel Giger, Schwingen; Sieger Unspunnen-Schwinget

Schwingen; Sieger Unspunnen-Schwinget Jason Joseph, Leichtathletik; Europameister 60 Meter Hürden (Halle), WM-Final, 2 Podestplätze Diamond League, 5 Schweizer Rekorde (viermal 110 Meter Hürden, einmal 60 Meter Hürden)

Leichtathletik; Europameister 60 Meter Hürden (Halle), WM-Final, 2 Podestplätze Diamond League, 5 Schweizer Rekorde (viermal 110 Meter Hürden, einmal 60 Meter Hürden) Marco Odermatt, Ski alpin; WM-Gold Abfahrt und Riesenslalom, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom- und Super-G-Weltcup, 3. Abfahrts-Weltcup, 21 Weltcup-Podestplätze (davon 12 Siege)

Ski alpin; WM-Gold Abfahrt und Riesenslalom, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom- und Super-G-Weltcup, 3. Abfahrts-Weltcup, 21 Weltcup-Podestplätze (davon 12 Siege) Andri Ragettli, Ski Freestyle; WM-Bronze Slopestyle, 2. Gesamt-Weltcup Park&Pipe, 2. Disziplinenweltcup Slopestyle, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 1 Sieg)

Ski Freestyle; WM-Bronze Slopestyle, 2. Gesamt-Weltcup Park&Pipe, 2. Disziplinenweltcup Slopestyle, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 1 Sieg) Nino Schurter, Mountainbike; WM-Bronze im Cross-Country, 1. Gesamt-Weltcup, 7 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege)

Geehrt werden die Sportlerin und der Sportler des Jahres sowie die Preistragenden in den weiteren "Sports Awards"-Kategorien "MVP", "Team", "Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler" und "Trainerin oder Trainer" in der Livesendung am Sonntag, 10. Dezember 2023 ab 20.05 Uhr auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2. Während der von Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber moderierten TV-Gala erhält zudem das grösste Schweizer Nachwuchstalent die Auszeichnung als "SRF 3 Best Talent Sport".

So funktioniert die Wahl zur Sportlerin des Jahres und zum Sportler des Jahres

Der Wahlausschuss - bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Commission von Swiss Olympic, Sportpress.ch und der SRG - legte vorgängig eine Auswahl von je 15 Kandidatinnen und Kandidaten fest. Alle Vorselektionierten haben innerhalb der massgebenden Zeitspanne vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 herausragende Leistungen erbracht. Um die Top 6 für die Livesendung zu ermitteln, vergaben die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch ihre Stimmen. Das Endergebnis setzt sich zu je einem Drittel aus den Wahlresultaten der Medien, der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sowie des Televotings zusammen.