Landesweiter Aushang von Fahnen «Für eine stabile und sichere Schweiz»

Medienmitteilung von economiesuisse, Schweizerischer Gewerbeverband, Schweizer Arbeitgeberverband und Schweizer Bauernverband vom 29. Juni 2023

Das gemeinsame Ziel der Dachverbände der Schweizer Wirtschaft und der Landwirtschaft ist es, im künftigen eidgenössischen Parlament einer wirtschafts- und landwirtschaftsfreundlichen Politik eine deutliche Mehrheit zu sichern. Ihre Kampagne „Perspektive Schweiz“ unterstreicht dazu die Bedeutung und die Leistungen der Wirtschaft und Landwirtschaft. Sie soll so das Fundament legen, damit die Bevölkerung bei den Wahlen im Herbst möglichst wirtschafts- und landwirtschaftsfreundliche Kandidierende wählt.

Die im vergangenen Herbst gestartete Kampagne tritt jetzt mit dem Aushang von Fahnen und Transparenten und dem Einsatz von Aufklebern in eine neue Phase. Stimmbürgerinnen und -bürger, denen Sicherheit und Stabilität wichtig sind, sollen jetzt schon dazu sensibilisiert werden, diesen -Herbst auch an den Wahlen teilzunehmen. In der Kampagne gibt es keine Nennung einer Partei oder von Kandidierenden. Vielmehr geht es darum zu mobilisieren. Dem Gewerbe, der Wirtschaft und Landwirtschaft wohl gesinnte Kreise sollen erkennen, dass jede Stimme zählt. Es soll sich nicht wiederholen, dass diese der Wahl fernbleiben, was 2019 überdurchschnittlich der Fall war und was sich in der letzten Legislatur oft zu Ungunsten der Wirtschaft auswirkte.

Für diese landesweite Sensibilisierung ist in allen Kantonen - ergänzend zu Online-Aktivitäten - eine Präsenz der Kampagne mit Fahnen und Blachen sowie Aufklebern in allen Kantonen vorgesehen.

Führungsleute aller Verbände und in verschiedenen Regionen beteiligen sich selber aktiv am Aushang.

Rückfragen an Kampagnenleitung: Urs Schneider, Schweizer Bauernverband, Tel. 079 438 97 17 Josef Marty, economiesuisse, Tel. 077 455 95 15 Corinne Aeberhard, Schweizerischer Gewerbeverband sgv, Tel. 079 514 53 56 Ursula Gasser, Schweizerischer Arbeitgeberverband, Tel. 078 850 80 06