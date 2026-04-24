Vorwerk Gruppe

Vorwerk startet freiwilliges Austauschprogramm für Neato-Kunden in Europa

Wuppertal (ots)

Vorwerk nimmt das Feedback und die Bedenken der Neato-Kunden ernst und hat daher geprüft, was für diese nach der Einstellung der Neato-Cloud-Dienste bestmöglich unternommen werden kann. Obwohl die Neato-Geräte weiterhin funktionsfähig sind und auch ohne diese Dienste manuell genutzt werden können, hat Vorwerk beschlossen, sein freiwilliges Austauschprogramm auf Neato-Roboter, die in den letzten drei Jahren gekauft wurden, auszuweiten.

Kunden in Europa, die nach der Ankündigung der Unternehmensschließung vor drei Jahren im Mai 2023 einen Neato-Roboter gekauft und die Cloud-Funktionen aktiv genutzt haben, erhalten einen kostenlosen aktuellen Kobold VR7-Staubsaugerroboter im Austausch für das Neato-Gerät.

Diese Initiative ist eine freiwillige Maßnahme von Vorwerk ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und spiegelt unser Engagement für Kundenzufriedenheit sowie die hohen Standards wider, die wir an das Kundenerlebnis stellen. In diesem Zusammenhang haben wir uns entschieden einen pragmatischen Ansatz zu verfolgen, wenn diese höchsten Standards nicht vollständig erfüllt werden konnten.

Die Neato Robotics Europe GmbH bedankt sich ausdrücklich für das Angebot der Vorwerk Gruppe: "Wir begrüßen dieses außergewöhnliche Entgegenkommen von Vorwerk und das Engagement zur Unterstützung unserer Neato-Kundinnen und -Kunden."

Neato war ein in den USA ansässiges Unternehmen, das von der Vorwerk Gruppe übernommen wurde und im Mai 2023 den Betrieb einstellte, nachdem es als eigenständiges Unternehmen keinen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg erzielen konnte. Auch wenn die Einstellung der Neato-Cloud-Dienste - wie von Neato beschlossen und im Oktober 2025 angekündigt - ausschließlich auf dieses Unternehmen beschränkt ist und dies keine Auswirkungen auf andere Vorwerk Marken oder Produktlinien hat, haben wir entschieden, Maßnahmen zu ergreifen, um betroffene Neato-Kunden zu unterstützen.

Wir werden in den kommenden Tagen weitere Informationen auf der entsprechenden Neato Kundensupport-Webseite (https://support.neatorobotics.com) zur Verfügung stellen.

ÜBER VORWERK

Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2024) und ist in mehr als 60 Ländern aktiv.