Vorwerk Gruppe

Vorwerk startet mit Thermomix® TM7 Launch erfolgreich ins Jahr 2025 und stellt mit Strategie 2030 Weichen für die Zukunft

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 als Grundlage

Wuppertal (ots)

Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds hat die Vorwerk Gruppe das Geschäftsjahr 2024 mit einem sehr erfreulichen Ergebnis abgeschlossen. Der Gesamtumsatz belief sich auf 3,2 Milliarden Euro und lag damit stabil auf dem hohen Vorjahresniveau- ein klarer Beleg für die Resilienz und Zukunftsfähigkeit des Vorwerk Direktvertriebsmodells, selbst in Zeiten globaler Konsumzurückhaltung.

Thermomix® stabil auf Rekordniveau - Cookidoo® wächst weiter -Kobold: Herausforderungen im Recruiting - positive Impulse zum Jahresende

Der Geschäftsbereich Thermomix®/Bimby® erzielte mit dem Thermomix® TM6 im Geschäftsjahr 2024 einen stabilen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro und konnte damit das außergewöhnliche Rekordniveau des Vorjahres behaupten - trotz anhaltender Spekulationen rund um eine mögliche Thermomix® Nachfolgegeneration. Grundlage für den Erfolg ist ein anhaltendes Beraterwachstum auf zuletzt über 100.000 weltweit zum Ende des Jahres 2024.

Auch die digitale Rezeptplattform Cookidoo® als Teil des Thermomix® Ökosystems setzte ihr dynamisches Wachstum fort: Bis Dezember 2024 stieg die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten auf 5,5 Millionen - ein Zuwachs von 800.000 Nutzerinnen und Nutzern gegenüber dem Vorjahr. Stand heute sind es bereits über 6 Millionen.

Der Bereich Kobold/Folletto blieb mit einem Umsatz von 777 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück. Dies verdeutlicht einmal mehr die zentrale Bedeutung eines kontinuierlichen Ausbaus der Berater-Community für die Geschäftsentwicklung. Erst im letzten Quartal konnte das zunächst verhaltene Beraterwachstum bei Kobold durch gezielte Recruiting-Maßnahmen spürbarer verbessert werden.

Starkes Community-Wachstum und globale Expansion

Insgesamt hat sich die Zahl der Beraterinnen und Berater seit Einführung der Strategie 2025 im Jahr 2019 in den Bereichen Thermomix® und Kobold nahezu verdoppelt - auf weltweit rund 115.000 Beraterinnen und Berater zum Ende des Jahres 2024.

Im Zuge der internationalen Expansion hat Vorwerk 2024 gezielt neue Märkte erschlossen. Mit der Gründung eigener Ländergesellschaften in der Benelux-Region, in Australien und Neuseeland sowie in Malaysia und Singapur baut das Unternehmen seine globale Präsenz weiter aus - im Einklang mit der strategischen Zielsetzung, Wachstumspotenziale weltweit noch stärker zu nutzen.

akf bank mit Rekordergebnis

Ein außergewöhnlich erfolgreiches Ergebnis erzielte die akf bank: Mit einem Umsatz von 643 Millionen Euro verzeichnete sie ein Plus von 12,9 Prozent gegenüber 2023 - und damit den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte.

Neue Maßstäbe in der Küche: Markteinführung des Thermomix® TM7

Das Jahr 2025 begann für Vorwerk mit einem echten Meilenstein: der Markteinführung des Thermomix® TM7. Als neues Flaggschiff im Thermomix® Ökosystem setzt das Gerät mit 1.500 überarbeiteten Einzelteilen, modularer Erweiterbarkeit und smarten Funktionen neue Maßstäbe für moderne Küchen.

"Die Reaktionen auf unseren Thermomix® TM7 waren und sind insgesamt sehr positiv und die Begeisterung in unserer Community ist groß. Die Zahl der Bestellungen bereits vor Beginn der Vorführungen übertrifft unsere Erwartungen, worauf wir durchaus stolz sind. Aktuell liegt die Zahl bereits bei über 300.000 weltweit, was uns zeigt, wie groß die Begeisterung für den Thermomix® TM7 und das Vertrauen in unsere Marke ist", so Thomas Stoffmehl, Sprecher des Vorstands der Vorwerk Gruppe. Für das laufende Jahr rechnet Vorwerk allein im Geschäftsbereich Thermomix® mit einem Umsatz von über 2 Milliarden Euro.

Strategie 2030: Die Community im Zentrum

Die Community - bestehend aus Beraterinnen und Beratern, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - steht auch im Mittelpunkt der Strategie 2030.

"Wir glauben an unseren 'Sweet Spot', der dort entsteht, wo unser erfolgreiches Direktvertriebsmodell auf unsere Produktinnovationen trifft, die echte Kundenerlebnisse schaffen", so Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des Vorstands der Vorwerk Gruppe. "Es ist genau diese einzigartige Kombination, die Grundlage für unseren Erfolg ist - und die wir weiter ausbauen und mit der wir uns auch künftig im Wettbewerb differenzieren werden."

Die Strategie 2030 führt fort, was sich im Rahmen der Strategie 2025 bewährt hat - und setzt klare Schwerpunkte für die Zukunft: nachhaltiges Wachstum, starke internationale Märkte und eine konsequente Weiterentwicklung des Direktvertriebs.

"Unser Ziel bis 2030 ist so ambitioniert wie klar: Wir wollen das attraktivste Direktvertriebsunternehmen der Welt werden", so Dr. Thomas Stoffmehl. "Und wir sind überzeugt davon, dass wir mit den richtigen Weichenstellungen und unserer starken Vorwerk Community bestens dafür aufgestellt sind."

ÜBER VORWERK

Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2024) und ist in mehr als 60 Ländern aktiv.