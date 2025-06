Verleihung des BETONPREISES 2025 / Auszeichnung für herausragende Bauten in Beton

BETONSUISSE

Verleihung des BETONPREISES 2025

Bern

Seit 1977 würdigt der Betonpreis Projekte, die den Werkstoff Beton auf besonders überzeugende und zeitgemässe Weise einsetzen. Für den BETONPREIS 2025 hat eine neu zusammengesetzte Fachjury insgesamt 162 eingereichte Arbeiten begutachtet. Die Jury - bestehend aus Andrea Deplazes, Harry Gugger, Martin Valier, Marianne Baumgartner, Christian Scheidegger, Quintus Miller, Silke Langenberg, Jacqueline Pauli (Jurypräsidentin) und Patrick Suppiger - suchte Projekte, die Beton offen, interdisziplinär und verantwortungsvoll einsetzen. In die Bewertung flossen unter anderem der Bezug zum Ort, die gestalterisch-räumliche Qualität, ein durchdachtes Tragwerk sowie ein ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz ein.

Die Preisträger 2025: Hochbau PENZISBETTINI. Architekten ETH/SIA GmbH Projekt: Erweiterungsneubauten Kantonsschule Limmattal, Urdorf Infrastrukturbau Conzett & Bronzini Partner AG Projekt: Schutz und Wiederaufbau von Bondo - Kunstbauten und Landschaft Beide Projekte erhalten je 30'000 Franken sowie eine Beton-Trophäe. Auszeichnungen Die Jury vergab zudem fünf Auszeichnungen à 2'000 Franken und einen Beton-Kubus an folgende Projekte: - Erneuerung und Doppelspurausbau Saaneviadukt von Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH - Aarebrücke Pont Neuf, Aarauvon Christ & Gantenbein - SIP Main Campus, Allschwil von Herzog & de Meuron - Kunsthaus Baselland, Münchenstein von Buchner Bründler Architekten - Bürohaus Müllerstrasse, Zürich von Ilmer Thies Architekten Zum Sonderpreis Erstmals war ein Sonderpreis vorgesehen für ein Projekt, das sich auf überraschende, technisch innovative oder gestalterisch aussergewöhnliche Weise mit Beton auseinandersetzt. Obwohl einige vielversprechende Forschungsansätze eingereicht wurden, befanden sich diese noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Die Jury entschied sich daher, den Sonderpreis nicht zu vergeben. Das für den Sonderpreis vorgesehene Preisgeld von 10'000 Franken wurde stattdessen auf die ausgezeichneten Projekte verteilt - als Anerkennung ihrer hohen Qualität und als Zeichen der besonderen Wertschätzung durch die Jury.

Wanderausstellung und Publikation Am 16. Juni 2025 wird die Wanderausstellung an der ETH Zürich (Hönggerberg) eröffnet. Anschliessend tourt sie durch verschiedene Schweizer Hochschulen und Architekturforen. Parallel erscheint eine 24-seitige Publikation mit Texten, Plänen und Fotoessays zu allen prämierten und ausgezeichneten Projekten. Über den Betonpreis Der Betonpreis wird seit 1977 alle vier Jahre vergeben. Er zeichnet herausragende Bauten aus, die Beton gestalterisch, technisch und nachhaltig beispielhaft einsetzen. Neben Neubauten werden auch Umbauten, Erweiterungen, Sanierungen und Infrastrukturprojekte berücksichtigt. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Anspruch an Architektur, Konstruktion und Dauerhaftigkeit. Weitere Informationen: www.prixbeton.ch