Kolchis - Verlag und Reisen AG

Aktar an der Frankfurter Buchmesse zur türkischen Malaise

Bild-Infos

Download

Cengiz Aktar zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse

2023 feiert die Republik Türkei ihren 100. Geburtstag - Für Cengiz Aktar ein Grund, tief in die Geschichte seines Landes zu graben, aber auch das zerrüttete Verhältnis zu Europa auf den Grund zu gehen

Am Mittwoch 19. Oktober 11:30 präsentiert Cengiz Aktar auf der

Leseinsel der unabhängigen Verlage sein Buch

"Die türkische Malaise".

Ort: Halle 3.1 Stand C 89

Moderation: Werner van Gent

Übersetzung: Gabriele Ohl

Eine der vielzähligen Reaktionen:

Einmal aufgeschlagen, konnte ich das Buch von Cengiz Aktar nicht mehr aus der Hand legen. Wer verstehen will, wo die Wurzeln von Hass & zugleich Angst vor ethnischen & religiösen Minderheiten in der Türkei liegen, findet die Antwort in diesem großartigen Buch „Die türkische Malaise“.

Cem Özdemir

Kolchis - Verlag und Reisen AG

Dorfstrasse 1b - 5453 Remetschwil

Weiteres Material zum Download Dokument: Materialien_Leseinsel_Cengiz_Aktar.rtf